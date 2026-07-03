Las empresas pasaron de ver la inteligencia artificial como una herramienta de nicho, técnica y abstracta a implementarla en la toma de decisiones, el modelo de negocio, la gestión del talento y la capacidad de ejecución.

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Las claves para llevar la inteligencia artificial del piloto a los resultados, en el centro del debate el 12 de agosto en SEMANA

De hecho, en Colombia, según el informe Pulso AI: Empresas colombianas en la frontera cognitiva de Deloitte, el 55 % de las compañías ya cuenta con herramientas de IA, el 36 % está analizando si hacerlo y el 9 % está en proceso.

Sin embargo, aunque la adopción ha sido temprana y el país cuenta con un ecosistema digital sólido dentro del contexto latinoamericano, las brechas estructurales en talento, inversión, gobernanza y capacidad de escalamiento persisten.

A pesar de esto, el estudio indica que Colombia ha mostrado progresos sostenidos en infraestructura digital, capacidades habilitantes y marcos de gobernanza que le permiten ubicarse por encima del promedio latinoamericano.

Investigaciones como el Global AI Diffusion Q1 2026 del Microsoft AI Economy Institute, confirman que Colombia, en adopción de inteligencia artificial generativa, supera economías como Argentina, Brasil, México, Chile y Perú, aunque todavía por debajo de Costa Rica, República Dominicana y levemente de Uruguay.

En el primer trimestre de 2026, el 24,5 por ciento de la población colombiana en edad de trabajar utilizó herramientas de IA, lo que representa un aumento de 2,5 puntos porcentuales frente al segundo semestre de 2025.

Gemini es una de las IA más utilizadas. Foto: Photothek via Getty Images

¿Hay capacidad?

El estudio de Deloitte reveló, además, que en Colombia solo el 21% de las organizaciones se considera preparada o muy preparada para adoptar IA generativa, mientras que el 74 % están moderadamente o poco preparadas.

“Este panorama sugiere que el principal reto no radica en el acceso a la tecnología, sino en la capacidad organizacional para integrarla de forma estratégica”, precisa el informe.

Entre las limitaciones internas para avanzar en la incorporación de IA de manera efectiva están: la ausencia de modelos de gobierno, la falta de talento técnico y la inexistencia de estrategias claras.

Por otro lado, la investigación indica que las empresas están destinando pocos recursos a la IA. El 72 % asigna menos del 20 por ciento de su presupuesto tecnológico a estas iniciativas, el 19 % entre 20 y 39 %, el 7 por ciento entre 40 y 59 %o, el 2 por ciento entre 60 y 79 %, y ninguna empresa supera el 79 %

“La limitada inversión no solo restringe la capacidad de atraer y retener talento técnico especializado, sino que también dificulta la consolidación de modelos de gobierno y estrategias claras”, se asegura en el estudio.

En cuanto a ventajas competitivas de la IA dentro de las organizaciones, la que más pesa es el aumento de la eficiencia operativa (53%); le siguen innovación en productos y servicios e incremento en la ventaja competitiva (13 %), reducción de costos (6 %) y mejora en la toma de decisiones (4 %). Las áreas en las que la iniciativa de IA está más avanzada son: tecnología (28 por ciento), finanzas (21 %), operaciones (14 %), recursos humanos (10 %) y cadena de suministro (7 %).

La adopción de la inteligencia artificial en las empresas colombianas es una realidad operativa en construcción. El avance es innegable, pero desigual: la tecnología ya está presente, mientras la capacidad organizacional para escalarla, gobernarla y traducirla en valor sostenible se encuentra en desarrollo”, concluye el informe de la firma consultora.

En ese contexto, resulta relevante conversar sobre IA y cómo se está transformando la manera de trabajar, crear y tomar decisiones en las empresas, visibilizar sus retos y oportunidades, y entender el lugar que Colombia puede y debe ocupar en esta transformación tecnológica.

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Por eso, Foros Semana llevará a cabo el evento Inteligencia artificial, Más allá del hype, el próximo miércoles 12 de agosto de 2026 en el Edificio Semana, ubicado en la carrera 11 n.º 77A-49/65. El espacio contará con panelistas de alto nivel y se hará en el marco de Colombia Tech Week 2026.