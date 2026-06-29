La IX Cumbre de Sostenibilidad: Transición para el desarrollo, contará con la participación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de coordinar la cooperación internacional en meteorología, climatología, hidrología y servicios relacionados con el clima.

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La organización estará representada por Julián Báez Benítez, director de la Oficina Regional para las Américas, quien participará en la conversación ‘El pronóstico: El Niño que pondrá a prueba al país’, un espacio en el que se analizarán los posibles efectos de un eventual fenómeno de El Niño sobre la disponibilidad de agua, la seguridad energética, la producción de alimentos, la infraestructura y la actividad económica de Colombia, así como las decisiones necesarias para anticipar sus impactos y fortalecer la resiliencia del país.

La participación de la OMM se suma a la de Ani Dasgupta, presidente y director ejecutivo del World Resources Institute (WRI), también invitado por SEMANA y Semana Sostenible a la IX Cumbre de Sostenibilidad.

Ani Dasgupta, presidente y CEO del World Resources Institute (WRI). Foto: Cortesía WRI/API

Con la presencia de ambos líderes internacionales, el encuentro reunirá algunas de las voces más influyentes en materia de acción climática, resiliencia y desarrollo sostenible para analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta Colombia en un contexto de creciente incertidumbre climática.

Con una trayectoria de más de tres décadas en meteorología, climatología y gestión del riesgo, Báez dirige desde 2018 la Oficina Regional para las Américas de la OMM, con sede en Asunción, Paraguay.

Antes de asumir este cargo fue director de Meteorología e Hidrología de Paraguay, donde lideró procesos de modernización institucional, fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y desarrollo de capacidades en climatología e hidrometeorología.

A lo largo de su carrera ha promovido el fortalecimiento de los servicios meteorológicos e hidrológicos de América Latina y el Caribe, así como el desarrollo de sistemas de alerta temprana y estrategias de adaptación frente a los efectos del cambio climático, temas que hoy ocupan un lugar central en la agenda internacional.

Su participación en la cumbre coincide con un momento de especial atención para la región. En declaraciones concedidas al diario argentino La Opinión de Formosa, Báez señaló que los principales centros climáticos que integran la OMM proyectan un fenómeno de El Niño de intensidad fuerte a muy fuerte, cuya mayor intensidad podría presentarse entre octubre y diciembre y extenderse hasta febrero del próximo año. Según explicó, este escenario incrementaría la probabilidad de lluvias superiores a lo normal y de eventos hidrológicos extremos en diferentes zonas de Sudamérica, por lo que recomendó hacer un seguimiento permanente a la evolución de los pronósticos.

Su intervención permitirá comprender qué implican estos escenarios para Colombia y cuáles son las acciones que deberán adoptar el Gobierno, las empresas y los territorios para reducir riesgos, proteger la infraestructura estratégica, fortalecer la seguridad hídrica y prepararse frente a un clima cada vez más variable.

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La IX Cumbre de Sostenibilidad, organizada por SEMANA y Semana Sostenible, se realizará el próximo 15 de julio en El Cubo Colsubsidio, Bogotá.

IX Cumbre de Sostenibilidad será el próximo 15 de julio en Bogotá. Foto: SEMANA

El encuentro reunirá a líderes empresariales, representantes del sector público, academia y organizaciones nacionales e internacionales para debatir las decisiones que Colombia necesita acelerar para convertir la sostenibilidad en una ventaja competitiva y una verdadera palanca de desarrollo.