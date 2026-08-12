El terremoto que afectó a varias regiones de Colombia también puso en evidencia cómo las nuevas tecnologías pueden acelerar la respuesta ante una emergencia. Imágenes satelitales, drones y herramientas de inteligencia artificial están siendo utilizadas para obtener información sobre las zonas afectadas y dimensionar los daños.

Así lo explicó Rodrigo Peñailillo, gerente regional del Norte Andino y Panamá y representante de CAF en Colombia, durante el foro “Inteligencia Artificial: Más allá del hype”, organizado por SEMANA y Dinero.

En medio de su intervención, Peñailillo se refirió a la respuesta que se está dando al terremoto y explicó que, con el apoyo de organismos de Naciones Unidas, ya se están utilizando imágenes satelitales y drones para evaluar la emergencia.

“Ya en 72 horas, con imágenes satelitales y drones, podremos saber cuál es la dimensión del daño en todo el territorio nacional”, señaló Peñailillo.

Según explicó, esta tecnología permitirá contar con una primera evaluación de la afectación mucho antes de completar el trabajo de campo. Las imágenes obtenidas desde el aire ayudarán a identificar las zonas que requieren mayor atención y a establecer una primera dimensión de los daños.

El representante de CAF precisó que esta primera evaluación deberá complementarse con el despliegue de equipos en territorio. La información obtenida mediante estas herramientas permitirá orientar ese trabajo y establecer prioridades de atención.

“Ese es un trabajo que lo hacen las agencias de Naciones Unidas”, explicó Peñailillo al referirse a las imágenes satelitales y los drones que ya están operando para apoyar la evaluación de la emergencia.

Durante su intervención, Peñailillo también se refirió al apoyo de CAF frente a la emergencia, luego de que su presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados, anunciara una donación de 500.000 dólares para atender las necesidades humanitarias de las comunidades afectadas por el terremoto.

La combinación de estas tecnologías resulta especialmente relevante en una emergencia que afecta zonas extensas y de difícil acceso. Contar con información desde el aire permite obtener una primera lectura del territorio antes de completar la evaluación directamente en las zonas afectadas.

El caso fue presentado por Peñailillo como un ejemplo concreto del potencial de la inteligencia artificial para responder a problemas reales. Durante su intervención sostuvo que esta tecnología ya está modificando la manera en que se producen bienes, se prestan servicios, se organiza el trabajo y se toman decisiones.

Pero el desafío para Colombia, según planteó, no está únicamente en adoptar estas herramientas. El país debe avanzar hacia su integración en empresas e instituciones para transformar procesos y generar resultados concretos.

“La siguiente frontera de Colombia es convertir esas herramientas en capacidad instalada de sus empresas y de sus instituciones”, afirmó el representante de CAF.

La evaluación de los daños del terremoto muestra una de esas aplicaciones: utilizar datos, imágenes y tecnología para conocer más rápido la magnitud de una emergencia y contar con información que permita orientar la respuesta.

La evaluación de los daños del terremoto muestra una de esas aplicaciones: utilizar datos, imágenes y tecnología para conocer más rápido la magnitud de una emergencia y contar con información que permita orientar la respuesta