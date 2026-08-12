Andreu Dotti Boada llegará a la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación de SEMANA y Semana Educación, que se realizará el 23 y 24 de septiembre de 2026 en Bogotá, con una experiencia que combina innovación educativa, emprendimiento y una historia personal marcada por las dificultades que enfrentó durante su etapa escolar.

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Ingeniero civil por la Universidad Politécnica de Cataluña y CEO y cofundador de Innovamat, Dotti ha dedicado los últimos años a transformar la manera en que se enseñan y aprenden las matemáticas. Su propuesta parte de una premisa que se aleja de la enseñanza basada únicamente en la repetición: que los estudiantes deben comprender lo que hacen, desarrollar estrategias y, sobre todo, aprender a pensar.

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“Para aprender matemáticas no hay una fórmula mágica. Al final, la clave es que los alumnos aprendan pensando y entendiendo lo que hacen en todo momento”, señaló Dotti.

De una experiencia difícil en la escuela a transformar la enseñanza de las matemáticas

La relación de Dotti con la educación comenzó mucho antes de convertirse en emprendedor. Durante su infancia fue diagnosticado con dislexia, hiperactividad y déficit de atención. Según contó al recordar esa etapa, durante años interpretó esas dificultades como una señal de que no era capaz de aprender.

“Y eso fue difícil. Y hasta que no pasaron los años y me di cuenta de que realmente no era tonto, lo pasé bastante mal”, recordó.

Esa experiencia terminó teniendo un papel importante en su manera de entender la educación. A los 20 años, junto con Isaac Sayol, a quien conoció en la universidad, comenzó una academia de matemáticas. El trabajo con estudiantes y posteriormente con escuelas les permitió identificar una oportunidad: desarrollar herramientas que ayudaran a los docentes a cambiar la manera de enseñar esta asignatura.

En 2017 nació Innovamat, una empresa especializada en educación matemática que desarrolló una propuesta que combina recursos para el aula, tecnología, formación docente e investigación en didáctica de las matemáticas. La idea surgió a partir de su experiencia trabajando con escuelas.

“Vimos que había una oportunidad para ayudar a las escuelas, a los maestros y, en objetivo final, a los alumnos”, explicó Dotti.

Actualmente, Innovamat trabaja con miles de escuelas y cientos de miles de estudiantes en distintos países. La Fundación Princesa de Girona señala que su propuesta ha alcanzado más de 500.000 alumnos, 2.300 escuelas y 21.500 docentes en ocho países.

Una apuesta por aprender matemáticas entendiendo, no repitiendo

Para Dotti, el reto no consiste simplemente en conseguir que los estudiantes resuelvan correctamente una operación o memoricen un procedimiento. El objetivo es que puedan comprender las ideas matemáticas, relacionarlas y desarrollar estrategias propias.

Al explicar lo que ocurre cuando los estudiantes trabajan con este enfoque, señaló que “los hace pensar mucho más, les hace reunir mucho más, les hace conectar más los conocimientos y, también a nivel de cálculo mental, tienen mucha más agilidad con las estrategias”.

Esa visión también se refleja en la apuesta de Innovamat por la investigación y la formación docente. La organización cuenta con especialistas en didáctica de las matemáticas y profesionales con experiencia en las aulas, con el propósito de llevar propuestas basadas en evidencia a la práctica educativa.

Dotti explicó que uno de los objetivos es evitar que las decisiones pedagógicas se tomen únicamente a partir de la costumbre o de aquello que se ha hecho tradicionalmente en las aulas.

“Intentamos hacer un producto, unas propuestas, formación, para llevar esto al aula y que el aprendizaje no sea intuitivo, que no sea, bueno, yo toda la vida lo he hecho así, así que lo hago así. No, no, se ha de hacer de una forma que funcione”, sostuvo.

La pregunta que plantea su trabajo va más allá de las matemáticas: ¿qué debería aprender realmente un estudiante cuando aprende?

Para Dotti, la respuesta está relacionada con la capacidad de razonar, comprender y enfrentarse a problemas nuevos.

El reconocimiento del Premio Princesa de Girona

La trayectoria de Dotti fue reconocida en 2025 con el Premio Princesa de Girona CreaEmpresa, un galardón que destacó su recorrido personal y su capacidad para desarrollar una propuesta de transformación educativa con potencial de impacto social y escalabilidad internacional.

La Fundación Princesa de Girona destacó, entre las razones para concederle el reconocimiento, su trayectoria de superación personal, su capacidad para abordar un problema fundamental para los jóvenes y la creación de un modelo de transformación desde dentro del sistema educativo, con efecto multiplicador y capacidad de escalar globalmente.

El reconocimiento tiene una conexión particular con la historia de Dotti. Las dificultades que enfrentó durante su infancia terminaron formando parte de una trayectoria en la que la educación pasó de ser una experiencia difícil a convertirse en el centro de su trabajo.

Su participación en la Cumbre permitirá llevar esa experiencia a una conversación más amplia sobre innovación educativa, pensamiento crítico y nuevas formas de enseñar en un contexto en el que la tecnología está transformando la manera en que los estudiantes acceden al conocimiento.

Las matemáticas como una forma de aprender a pensar

Para Dotti, las matemáticas no deberían convertirse en una barrera durante la vida escolar. Por el contrario, pueden ser una herramienta para desarrollar capacidades que trascienden una asignatura.

“No hay una solución mágica para aprender matemáticas. Si existiera, seguramente nosotros no existiríamos”, señaló.

Su propósito, explicó, tampoco se limita a mejorar el desempeño académico. “Al final, nuestro objetivo es intentar que las matemáticas no jueguen un papel negativo en la vida de las personas. Y por eso creemos que es tan importante que desde bien pequeños las entiendan y vean una visión diferente de la que hemos visto muchos de nosotros”.

Esa mirada conecta con uno de los grandes debates de la educación actual: cómo lograr que los estudiantes no solo acumulen conocimientos, sino que desarrollen herramientas para comprender, resolver problemas y enfrentarse a escenarios que cambian rápidamente.

En ese sentido, la participación de Dotti en la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación de SEMANA y Semana Educación permitirá profundizar en una pregunta que atraviesa su trabajo: cómo pasar de una enseñanza centrada en repetir procedimientos a una educación que ayude a los estudiantes a comprender y pensar.

“Soy muy feliz cuando los alumnos aprenden a pensar gracias a las matemáticas”, concluyó.

Acompáñenos en la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación

La participación de Andreu Dotti hará parte de la programación de la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación de SEMANA y Semana Educación, un encuentro que reunirá en Bogotá a expertos, docentes, líderes educativos y representantes de distintos sectores para analizar los grandes desafíos de la educación.

Inscríbase y haga parte de este encuentro con expertos nacionales e internacionales sobre los grandes retos de la educación.