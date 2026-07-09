Durante décadas, los sistemas educativos han estado centrados en medir conocimientos, competencias académicas y resultados de aprendizaje. Hoy, sin embargo, enfrentan un desafío adicional: comprender cómo el bienestar emocional influye en la manera en que los estudiantes aprenden, se relacionan y afrontan los retos de un mundo en transformación.

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Esta será la conversación que abrirá Rafael Bisquerra, doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Pedagogía y Psicología, catedrático emérito de la Universidad de Barcelona y fundador del Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica (GROP), uno de los principales grupos de investigación en educación emocional en Iberoamérica, en la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación de SEMANA y Semana Educación, que se realizará el 23 y 24 de septiembre de 2026 en Bogotá.

Bisquerra participará con la conferencia “El bienestar como condición para aprender”, un espacio en el que abordará el papel de las emociones, las relaciones humanas y las competencias emocionales como elementos fundamentales dentro de los procesos educativos.

El GROP, uno de los grupos de investigación más reconocidos en educación emocional en Iberoamérica, ha sido clave en la consolidación de este campo de estudio. Bisquerra es además director académico del Instituto de Educación Emocional y Bienestar (IEEBI) y presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar (RIEEB).

Sus investigaciones han impulsado una mirada que entiende el aprendizaje como un proceso en el que intervienen no solo los conocimientos, sino también la capacidad de gestionar emociones, establecer vínculos y construir entornos favorables para el desarrollo personal y académico. Su trabajo ha impactado sistemas educativos, universidades y organizaciones de América Latina y Europa.

Su participación llega en un momento en el que la educación en Colombia enfrenta el reto de fortalecer el bienestar dentro de las comunidades educativas. La mesa preparatoria de la Cumbre identificó la dimensión socioemocional como uno de los temas centrales para avanzar hacia modelos educativos que respondan a las necesidades actuales de estudiantes, docentes y familias.

La conferencia de Bisquerra permitirá profundizar en una pregunta clave para la educación del presente y del futuro: ¿cómo lograr que las escuelas no solo formen estudiantes con conocimientos, sino también personas capaces de gestionar sus emociones, construir relaciones saludables y enfrentar los desafíos de un mundo cambiante?

Acompáñenos en esta conversación sobre los nuevos desafíos de la formación y las herramientas necesarias para construir espacios de aprendizaje más humanos, conscientes y preparados para el futuro.

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