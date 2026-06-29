Transición para el desarrollo: el 15 de julio, Bogotá será el escenario de una conversación sobre el futuro de la sostenibilidad en Colombia

La cuenta regresiva ya comenzó. El próximo 15 de julio, El Cubo Colsubsidio, en Bogotá, volverá a convertirse en el escenario de una de las conversaciones más relevantes sobre el desarrollo sostenible del país.

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La IX Cumbre de Sostenibilidad de SEMANA reunirá a representantes del sector empresarial, el Gobierno, la academia, organismos internacionales y la sociedad civil para analizar cómo Colombia puede acelerar una transición que hoy ya no responde únicamente a una agenda ambiental, sino que también define la competitividad, la inversión y el crecimiento económico.

En un contexto marcado por nuevas exigencias de los mercados, transformaciones tecnológicas y fenómenos climáticos cada vez más frecuentes, la sostenibilidad se ha convertido en uno de los principales desafíos para las empresas, los gobiernos y los ciudadanos.

La Cumbre buscará responder una pregunta de fondo: ¿cómo convertir esa transición en una oportunidad para generar desarrollo, fortalecer los territorios y construir una economía más resiliente e incluyente? Esa reflexión será el hilo conductor de una agenda que combinará análisis, evidencia y experiencias para aterrizar una conversación que hoy atraviesa prácticamente todos los sectores productivos.

La jornada comenzará con una mirada global sobre los cambios que hoy marcan el rumbo de la economía mundial. El encargado de abrir esa conversación será Ani Dasgupta, presidente y director ejecutivo del World Resources Institute (WRI), quien explicará por qué la sostenibilidad dejó de entenderse únicamente como un compromiso ambiental para convertirse en un factor determinante de competitividad, crecimiento e inversión para los países.

Al cierre del encuentro, Julián Báez Benítez, director de la Oficina Regional para las Américas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), presentará un análisis sobre los posibles efectos de un fenómeno de El Niño y sus implicaciones para la disponibilidad de agua, la seguridad energética, la producción de alimentos y la economía. Con estas dos intervenciones, la jornada recorrerá desde las tendencias que impulsan la transformación global hasta los desafíos climáticos que ponen a prueba la capacidad de adaptación de Colombia.

Entre ambos momentos se desarrollará una agenda construida alrededor de algunos de los temas que hoy concentran la atención de Colombia.

La financiación de la transición será uno de ellos, con un análisis sobre las condiciones necesarias para movilizar inversión hacia proyectos sostenibles y acelerar iniciativas con impacto económico, ambiental y social. Otro de los ejes será el agua, entendida no solo como un recurso natural, sino como un factor estratégico para la productividad, la seguridad alimentaria, la generación de energía y la calidad de vida.

La biodiversidad también ocupará un lugar central en la conversación. Más allá de su valor ambiental, la Cumbre explorará cómo este patrimonio puede convertirse en un activo para la economía, capaz de impulsar nuevos modelos de negocio, fortalecer cadenas productivas y abrir oportunidades para las empresas. A ello se sumará un análisis sobre los cambios en los hábitos de consumo y la manera en que las organizaciones están respondiendo a consumidores cada vez más conscientes del impacto de sus decisiones.

La transición energética, los sistemas alimentarios, la innovación empresarial y la economía circular completarán un recorrido que buscará pasar del diagnóstico a las soluciones. La agenda incluirá conversaciones estratégicas, casos de éxito, laboratorios en vivo y experiencias empresariales que mostrarán cómo la sostenibilidad ya está transformando procesos, productos y modelos de negocio en distintos sectores del país, demostrando que los avances más importantes surgen cuando la estrategia se convierte en acciones concretas.

Acciones con impacto

La IX Cumbre de Sostenibilidad también llevará la conversación a experiencias que invitan a los asistentes a participar activamente en iniciativas de economía circular, consumo responsable y restauración ambiental. La apuesta es demostrar que la transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible no depende únicamente de las políticas públicas o las decisiones empresariales, sino también de acciones concretas que pueden incorporarse a la vida cotidiana.

En alianza con Saving The Amazon, el encuentro dará vida al Bosque de la Cumbre de Sostenibilidad o Bosque SEMANA, un legado que crecerá edición tras edición y contribuirá a la restauración de ecosistemas y al fortalecimiento de las comunidades del Amazonas. A través de un código QR, los asistentes podrán adoptar un árbol a su nombre o al de otra persona, recibir un certificado con la fotografía y la georreferenciación del árbol, y hacer seguimiento a su crecimiento y al impacto que su aporte genera en la conservación de la Amazonía.

La experiencia también incluirá iniciativas orientadas a promover hábitos de consumo más responsables.

Los asistentes podrán llegar en bicicleta para contribuir a la reducción de emisiones, utilizar las estaciones de Ecobot para reciclar envases y recibir incentivos, donar prendas de vestir mediante la estrategia +Verde de Falabella y conocer Taller F, un espacio dedicado a la reparación y personalización de prendas para extender su vida útil y fomentar la economía circular.

Ecobot Foto: Ecobot

Con estas experiencias, la IX Cumbre de Sostenibilidad busca que las discusiones sobre agua, biodiversidad, energía, producción y consumo responsable trasciendan los paneles y se conviertan en acciones con impacto real.

Cada árbol adoptado, cada envase reciclado y cada prenda recuperada representan una forma de demostrar que la sostenibilidad también se construye a partir de decisiones individuales que, sumadas, generan transformaciones colectivas.