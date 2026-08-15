Antes de que un alimento llegue a la mesa, en el campo ocurren procesos que combinan conocimiento, tecnología y cuidado de los recursos naturales. El agua que se administra con mayor precisión, los suelos que recuperan su fertilidad y los cultivos que incorporan nuevas prácticas hacen parte de una transformación productiva que busca hacer más sostenible la agricultura.

¿Es posible hacer más sostenible la agroindustria? Así es como GreenLand cultiva bienestar, regenera la tierra y construye país

Ese es el camino que impulsa el Grupo GreenLand, un ecosistema agroindustrial colombiano con operaciones agrícolas, industriales y de servicios, a través de su estrategia de sostenibilidad Agricultura Regenerativa 360. El modelo está construido sobre nueve pilares: gobernanza, talento, suelo y ciencia, biodiversidad, agua, economía circular, acción climática, regeneración social y tejido económico, con el propósito de transformar la producción y fortalecer los territorios donde opera.

Aguacate Hass producido por Grupo Greenland. Foto: Cortesía Greenland

“A través de nuestro modelo de Agricultura Regenerativa 360 estamos convencidos de que es posible producir de manera competitiva mientras contribuimos a la regeneración de los ecosistemas, al fortalecimiento de las comunidades y al bienestar de miles de familias. Por eso vemos la sostenibilidad como una inversión que genera valor compartido y crea las condiciones para un crecimiento sostenible y rentable en el tiempo”, afirmó Juana Botero, gerente de Sostenibilidad del Grupo GreenLand.

Como parte de su programa Igualdad de Oportunidades, en 2025 la compañía realizó 1.960 nuevas contrataciones, de las cuales 1.019 correspondieron a jóvenes. Además, continuó fortaleciendo la inclusión de talento femenino: el 38,4 % de los cargos directivos son ocupados por mujeres.

Uno de los ejes de la estrategia es BioOrigen, el centro de ciencia y agricultura regenerativa del Grupo GreenLand, encargado de desarrollar e implementar soluciones biológicas para mejorar la salud de los cultivos y de los ecosistemas.

Durante 2025, BioOrigen intervino más de 5.600 hectáreas de cultivos de banano y aguacate mediante el uso de bioinsumos y controladores biológicos, fortaleciendo prácticas agrícolas que reducen la dependencia de insumos convencionales y promueven una agricultura más sostenible y resiliente. Gracias al manejo integrado con bioinsumos y al control mecánico, el uso de agroquímicos en el cultivo de banano se redujo en un 15,4 %.

La gestión eficiente del agua también hace parte de la estrategia. Durante el año, el consumo del recurso disminuyó en un 83 % gracias a la implementación de tecnologías de ahorro y al aprovechamiento de aguas lluvias, lo que permitió optimizar su uso dentro de la operación.

En economía circular, el Grupo GreenLand transformó 37.736 toneladas de residuos provenientes del cultivo de banano, reincorporándolos al suelo como material orgánico. De manera complementaria, Agriplast, una de las compañías del ecosistema GreenLand, convierte residuos plásticos posindustriales en materia prima secundaria para promover su reutilización.

Cultivo Wakate de Greenland. Foto: Cortesía Greenland

En materia de acción climática, la compañía midió por primera vez la captura de carbono en sus cultivos de aguacate, alcanzando 28.266 toneladas de CO₂, una cifra que supera en un 25 % las emisiones generadas por el Grupo. Además, renovó por quinto año consecutivo su certificación como empresa Carbono Neutro otorgada por Icontec.

GreenLand también avanzó en eficiencia energética mediante la autogeneración de 147.151 kilovatios-hora de energía solar en sus sedes de Envigado y Control B. A esto se suma una red de 44 estaciones climatológicas que fortalece la toma de decisiones agronómicas mediante información en tiempo real.

El campo colombiano entra en una nueva etapa: producir ya no basta. ¿Qué sigue ahora?

En el frente social, la organización destinó 19.537 millones de pesos a programas sociales que beneficiaron a 39.127 personas, lo que representa un incremento del 22,5 % frente a 2024. Además, el 76,27 % de sus compras se realizó a proveedores del territorio, impulsando las economías locales y fortaleciendo el desarrollo de las comunidades donde tiene presencia.