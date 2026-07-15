“Estamos produciendo a pérdida”: la advertencia de Claudia Martínez sobre los sistemas alimentarios en Colombia

La forma en que el mundo produce y consume alimentos se ha convertido en uno de los principales desafíos para el desarrollo sostenible. Así lo planteó Claudia Martínez, directora de E3 —Ecología, Economía y Ética— y de FOLU Colombia (Coalición para la Alimentación y Uso del Suelo), durante su intervención en la IX Cumbre de la Sostenibilidad de SEMANA.

La experta sostuvo que los sistemas alimentarios ya no pueden entenderse únicamente como un asunto agrícola, pues influyen directamente en la salud, la educación, la economía, el medioambiente y el bienestar de millones de personas.

“El futuro de Colombia y el futuro del planeta está en qué vamos a poner en los platos de sus habitantes”, afirmó.

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Martínez explicó que existe una profunda contradicción en el sistema alimentario global. Aunque nunca antes se habían producido tantos alimentos, millones de personas continúan enfrentando dificultades para acceder a ellos.

“Hay 2.300 millones de habitantes que hoy en día sufren inseguridad alimentaria en el planeta. En Colombia, esta cifra es más o menos del 27 %. Es decir, uno de cada cuatro colombianos padece inseguridad alimentaria en el país más rico en biodiversidad”, señaló.

Claudia Martínez, directora de E3-Ecología, Economía y Ética y FOLU Colombia (Coalición para la Alimentación y Uso del Suelo) Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Durante su intervención, la directora de Folu Colombia insistió en que el debate ya no debe centrarse únicamente en aumentar la producción agrícola.

“El problema ya no es solamente producir alimentos. El problema es qué alimentos estamos produciendo, cómo los estamos produciendo, en dónde los estamos produciendo y quién tiene acceso a estos alimentos”, afirmó.

Según explicó, el modelo actual ha llevado a una creciente homogeneización de la dieta mundial. Aunque existen cerca de 400.000 especies de plantas en el planeta y unas 30.000 tienen potencial alimentario comprobado, la alimentación humana depende de un número muy reducido de cultivos. “Estamos comiendo muy pocos alimentos, mientras el planeta nos ofrece una grandísima diversidad para podernos alimentar”, señaló.

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Martínez destacó en la IX Cumbre de Sostenibilidad que tres productos, el maíz, el trigo y el arroz, representan cerca del 60 % de las calorías consumidas en el mundo, una situación que, según dijo, implica pérdidas no solo nutricionales, sino culturales, económicas y ambientales.

La experta también llamó la atención sobre el impacto ambiental asociado a los sistemas alimentarios actuales. Explicó que más del 40 % de los suelos del mundo ya presenta algún grado de degradación, mientras que la expansión agrícola ha contribuido a la pérdida de biodiversidad y a la deforestación.

Además, cerca del 70 % del agua dulce disponible se destina a actividades relacionadas con la producción de alimentos.

Claudia Martínez, directora de E3-Ecología, Economía y Ética y Folu Colombia (Coalición para la Alimentación y Uso del Suelo) Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Martínez reveló que un estudio elaborado por Folu concluyó que los sistemas alimentarios generan actualmente alrededor de 10 billones de dólares en beneficios para el planeta, pero ocasionan costos estimados en 12 billones. “Estamos produciendo a pérdida”, afirmó.

La experta destacó que Colombia cuenta con condiciones excepcionales para liderar esta transformación gracias a su biodiversidad, la variedad de ecosistemas y la capacidad de producir durante todo el año. No obstante, advirtió que actualmente apenas el 1,3 % de la producción agrícola nacional se desarrolla bajo criterios sostenibles o regenerativos.

Por ello, hizo un llamado a gobiernos, empresas, productores, academia y consumidores para impulsar cambios estructurales en los sistemas alimentarios. “Escoger lo que consumo es realmente sembrar el cambio”, concluyó, al señalar que las decisiones cotidianas de los ciudadanos también pueden contribuir a construir un modelo alimentario más sostenible, equitativo y resiliente.