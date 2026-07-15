IX Cumbre de la sostenibilidad Transición para el desarrollo:

La conversación sobre sostenibilidad ya no se limita a los retos ambientales. Hoy está directamente relacionada con la competitividad, la inversión, la innovación y la capacidad de los países y las empresas para adaptarse a un entorno marcado por nuevas exigencias económicas, tecnológicas y climáticas.

Durante esta jornada del 15 de julio, líderes empresariales, representantes del Gobierno, expertos, académicos y organizaciones internacionales analizarán las decisiones que Colombia debe tomar para avanzar hacia un modelo de desarrollo más productivo, resiliente e incluyente.

La agenda abordará algunos de los desafíos que hoy definen el futuro del país: la financiación de la transición, la gestión del agua, la protección de la biodiversidad, la transformación energética, los nuevos sistemas alimentarios y el papel de las empresas en la construcción de modelos sostenibles.

A través de conversaciones estratégicas, casos de éxito y experiencias aplicadas, los participantes analizarán cómo convertir los retos de la transición en oportunidades para impulsar el crecimiento, fortalecer los territorios y generar valor económico, ambiental y social.

Siga aquí las principales intervenciones, análisis y conclusiones de una conversación que busca responder una pregunta clave: ¿qué decisiones debemos tomar hoy para construir el país que necesitamos mañana?

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IX Cumbre de Sostenibilidad: Transición para el Desarrollo

En la IX Cumbre de Sostenibilidad se abre la conversación sobre las decisiones que definirán el futuro de Colombia frente a los desafíos ambientales, económicos y sociales. Líderes de distintos sectores analizarán cómo avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible, capaz de responder a los retos del clima, la biodiversidad, el agua y la competitividad del país.

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