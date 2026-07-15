Fabio Arjona, minAmbiente designado, anuncia en la Cumbre de Sostenibilidad la subida de la cota de Hidroituango para hacerle frente al fenómeno de El Niño

Este 15 de julio se lleva a cabo la IX Cumbre de la Sostenibilidad: Transición para el Desarrollo, organizada por SEMANA, un espacio que reúne a líderes empresariales, representantes del Gobierno, expertos, académicos y organizaciones internacionales para debatir los principales retos ambientales que enfrenta el país y los desafíos que marcarán la agenda del nuevo Gobierno.

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Durante la conversación país, denominada ‘Sostenibilidad: lo que no se puede seguir aplazando’, participaron Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente entrante, y Yesid Lancheros, director general de SEMANA. El funcionario, quien asumirá la cartera a partir del 7 de agosto, se refirió al caso de Hidroituango y anunció una decisión.

Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente entrante, conversó con Yesid Lancheros sobre los retos ambientales del país y defendió la necesidad de modernizar el sistema de licenciamiento ambiental. Modera: Yesid Lancheros, director general de SEMANA Foto: Paula López

Aseguró que, antes de reformar las corporaciones autónomas regionales, se deben fortalecer los institutos de investigación, que requieren recursos. También planteó la necesidad de modernizar el sistema de licenciamiento, que se ha convertido en un mecanismo político dirigido a frenar nuevos proyectos y hostigar los existentes.

En medio de esta declaración, citó como ejemplo a Hidroituango, una presa que aporta cerca del 15 % de la generación de energía y que enfrentó graves problemas durante su construcción, tras la inundación de la casa de máquinas.

Aseguró que a Hidroituango actualmente le faltan 20 metros para elevar la cota hasta su nivel máximo y alcanzar la capacidad instalada de generación de sus turbinas. Según dijo, esto no se ha permitido por una decisión sesgada del Gobierno.

En la IX Cumbre de la Sostenibilidad de SEMANA, Yesid Lancheros dialogó con Fabio Arjona Hincapié, quien aseguró que fortalecer los institutos de investigación será una prioridad del nuevo Gobierno. Modera: Yesid Lancheros, director general de SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“La decisión de subir o no una cota obedece a muchas circunstancias, pero la principal es que se inunda una vegetación, que puede generar problemas de calidad de agua. En el caso de Hidroituango, la vegetación que queda por llenar tiene menos de 40 toneladas por hectárea. Su efecto sobre la calidad de agua es inexistente. Da lo mismo remover que no remover”, indicó.

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Aseguró que los 20 metros de cabeza de agua podrían servir para afrontar el fenómeno de El Niño. Comentó que la ignorancia derivada de una decisión sesgada atenta contra la sostenibilidad, a lo que se suma lo que calificó como una histeria ambiental.

“Nos enfrentamos a tener menos capacidad de recibir un Niño con algo de resiliencia energética porque no se deja subir la cota”, indicó.

Finalmente, detalló que, en el nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella, una de sus primeras decisiones será autorizar el aumento de la cota de Hidroituango para disminuir la vulnerabilidad ante un eventual racionamiento energético en Colombia.