Fabio Arjona, minAmbiente designado, se refirió al desempeño del Gobierno Petro en el sector de medio ambiente: “Mi calificación es cero”

Este 15 de julio, líderes empresariales, representantes del Gobierno, expertos, académicos y organizaciones internacionales se reúnen en un solo lugar, en el marco de la IX Cumbre de la Sostenibilidad: Transición para el Desarrollo, organizada por SEMANA, para analizar algunos de los desafíos que hoy definen el futuro del país en temas ambientales y de cara a la llegada de un nuevo Gobierno.

IX Cumbre de la sostenibilidad Transición para el desarrollo:

En medio de la conversación con el director de SEMANA, Yesid Lancheros, el ministro de Ambiente entrante, Fabio Arjona Hincapié, se refirió al estado de la cartera que recibirá, así como a los principales aciertos y desaciertos del actual Gobierno.

Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible designado, y Yesid Lancheros, director general de SEMANA, hablaron sobre el estado en que el nuevo Gobierno recibe la gestión ambiental del país y los retos para impulsar el desarrollo sostenible. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Aseguró que, en el nuevo Gobierno, el Ministerio será de Desarrollo Sostenible y que deberá equilibrar la sostenibilidad con el crecimiento, además de enfrentar la pobreza, a la que calificó como el primer enemigo de la sostenibilidad, por lo que es clave también atacarla.

Respecto al legado recibido del Gobierno Petro, Arjona aseguró que hubo un tremendo atraso y que la gestión ambiental está rota. Agregó que el Sistema Nacional Ambiental dejó de funcionar como tal y que las corporaciones autónomas regionales están totalmente divorciadas.

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“El enorme potencial que tenemos con los institutos de investigación que creó la Ley 99 y que son la joya de la corona está un poco desamparado, además de decisiones erróneas, como el tema de licenciamientos, que se han convertido en un tema de bloqueo a proyectos nuevos y hostigamiento”, precisó.

Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible designado, y Yesid Lancheros, director general de SEMANA, analizaron el futuro de los licenciamientos ambientales, el papel de las corporaciones autónomas regionales y las prioridades del nuevo Gobierno. Modera: Yesid Lancheros, director general de SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Respecto a si hubo más ideología que acción o más discursos, el ministro entrante aseguró que son varios los ejemplos que aseguran que las palabras solo se quedaron en eso, en palabras.

También se refirió al empalme del Gobierno y aseguró que no había visto un deterioro semejante en la gestión ambiental del país. Posteriormente, afirmó que, si tuviera que calificar la gestión del Gobierno Petro en estos temas, más allá del discurso ambientalista, le daría un cero.

Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible designado, y Yesid Lancheros, director general de SEMANA, dialogaron sobre el balance de la gestión ambiental del Gobierno Petro y las apuestas de la administración entrante en materia de sostenibilidad. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA