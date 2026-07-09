Colombia enfrenta una etapa decisiva para definir cómo avanzar hacia un modelo de desarrollo más productivo, resiliente y competitivo. En ese contexto, la IX Cumbre de Sostenibilidad de SEMANA y Semana Sostenible abrirá la conversación sobre las decisiones que deberá asumir el país en los próximos años para responder a los retos ambientales, económicos y sociales.

Regístrese en la IX Cumbre de Sostenibilidad. El evento es gratuito, pero requiere inscripción previa mediante este enlace.

Estas son las experiencias imperdibles de la IX Cumbre de Sostenibilidad de SEMANA y Semana Sostenible

La apertura estará a cargo del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible designado, Fabio Arjona, quien conversará con el director general de SEMANA, Yesid Lancheros, sobre los retos ambientales del país y las prioridades que marcarán la gestión de la nueva cartera.

Arjona cuenta con una amplia trayectoria en el sector ambiental. Es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y durante su carrera ha ocupado cargos como director general de la Corporación Autónoma Regional del Sinú y San Jorge, viceministro de Ambiente, consultor del Banco Mundial y director y vicepresidente de Conservation International Colombia.

En la edición pasada estuvo presente George Hodgson, embajador del Reino Unido en Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Su experiencia ha estado ligada a la conservación, la gestión de ecosistemas y la construcción de estrategias ambientales. Durante su liderazgo en Conservation International Colombia, el país alcanzó anticipadamente la meta global 30x30, un compromiso internacional para proteger y gestionar efectivamente al menos el 30 % de las zonas terrestres, aguas continentales y océanos del planeta para 2030.

La Cumbre reunirá además a líderes nacionales e internacionales que aportarán distintas perspectivas sobre cómo Colombia puede avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible y competitivo. Expertos, representantes de organismos internacionales, empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil analizarán las decisiones que marcarán el futuro del país en materia de clima, biodiversidad, energía, agua y transformación productiva.

Uno de los invitados internacionales será Ani Dasgupta, presidente y director ejecutivo del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), quien dará una introducción sobre por qué la sostenibilidad se ha consolidado como un nuevo modelo de desarrollo global y cómo el crecimiento económico del futuro dependerá de la capacidad de los países para integrar la acción climática, la protección de la biodiversidad y la transformación productiva.

También participará Julián Báez, director de la Oficina Regional para las Américas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), quien abordará los retos climáticos que enfrenta la región y la importancia de fortalecer la capacidad de adaptación frente a un escenario de mayor presión ambiental.

Durante la jornada, líderes empresariales, representantes del sector público, academia y organizaciones sociales conversarán sobre cómo la sostenibilidad se está consolidando como una variable estratégica para la inversión, la competitividad y la transformación de los sectores productivos. Se analizarán las condiciones necesarias para movilizar capital hacia proyectos sostenibles y las acciones que están desarrollando compañías y territorios para escalar soluciones.

IX Cumbre de Sostenibilidad será el próximo 15 de julio en Bogotá. Foto: SEMANA

La Cumbre también pondrá sobre la mesa los cambios en el consumo y la manera en que las empresas están incorporando la sostenibilidad desde el diseño de sus productos y servicios, así como el papel del agua como un recurso estratégico para el futuro del país. Expertos y líderes sectoriales discutirán qué está en juego en la gestión de ríos, mares y humedales, y por qué su protección será determinante para garantizar desarrollo y bienestar.

Conozca la agenda de la IX Cumbre de Sostenibilidad de SEMANA y Semana Sostenible: Transición para el desarrollo

La IX Cumbre de Sostenibilidad que se llevará a cabo el próximo 15 de julio desde las 8 a. m. en El Cubo Colsubsidio, es un evento al que invitan CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, Sistema Coca-Cola, Riopaila Castilla S.A., Rotorr-Motor de Innovación, es apoyado, AES Colombia, Alquería, Amarilo, Aris Mining, Banco GNB Sudameris, COLTABACO, filial de Phillip Morris International, Constructora Capital, Corantioquia, Fondo de agua Agua somos, Grupo GreenLand, L’Oréal Groupe, Lulo Bank, Tetra Pak, Urbaser, Yara Colombia﻿, y cuenta con aliados como Alpina, Asociación Hortifrutícola de Colombia - Asohofrucol, Bavaria, CECODES, COLGAS, Colsubsidio, Comestibles Ricos S.A., Drummond Ltd., Universidad Ean, Ecobot, Enmedio, Falabella, General Motors y su marca Chevrolet, Grupo Colpatria, Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá, Natura y Avon, Siglo Data + Hallon, Inteligencia de Medios y WWF Colombia.