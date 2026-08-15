Asohofrucol lleva diez años implementando un Modelo Agroecológico (Agricultura Tropical) como pilar estratégico; este cumple con el Pacto Verde de la Unión Europea (2030) y es competitivo y sostenible. Sin embargo, existe mucha precariedad en la sostenibilidad gubernamental, lo que dificulta el desarrollo del subsector.

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¿Cómo se está transformando la producción hortifrutícola para lograr mayor productividad con menores costos y menor impacto ambiental?

Álvaro Palacio (A.P.): La estamos transformando con el modelo de Agricultura Tropical (agroecología como proceso), disminuyendo costos hasta 60 por ciento.

Este modelo se fundamenta en la investigación aplicada, la innovación y la agricultura de precisión basada en el conocimiento, las condiciones agroecológicas del territorio y las especies a cultivar, mejorando la competitividad, la trazabilidad, la inocuidad y la calidad del producto para el mercado nacional y de exportación.

¿Qué papel está cumpliendo la sostenibilidad en la apertura de nuevos mercados para los productos del campo colombiano?

A.P.: Somos líderes en sostenibilidad, un factor que ha dejado de ser un elemento diferenciador para convertirse en una condición en los mercados locales e internacionales.

Es un requisito para mantener la participación en los mercados de la Unión Europea (503,17 millones de dólares y 310.402 toneladas en 2025) y Estados Unidos (423,32 millones de dólares y 264.737 toneladas en 2025), que concentran el 90 por ciento de las exportaciones hortifrutícolas del país, y cumplir exigencias de trazabilidad, inocuidad alimentaria, sostenibilidad ambiental, buenas prácticas agrícolas y estándares sociales y laborales.

Álvaro Palacio Peláez, presidente ejecutivo de la Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol). Foto: Cortesía Asohofrucol-API

¿Cómo se pueden escalar modelos productivos que reduzcan el uso de insumos químicos sin afectar la rentabilidad del productor?

A.P.: Asohofrucol, con el modelo de Agricultura Tropical (agroecología como proceso), ha disminuido hasta 80 % el uso de agroquímicos en la producción de frutas y hortalizas, dependiendo del conocimiento del productor y de la asistencia técnica, la investigación y el conocimiento de cada sitio productivo.

La transición hacia modelos sostenibles no depende de la sustitución de un producto por otro, sino del conocimiento, la medición y el monitoreo permanente, no solo de plagas y enfermedades, sino del comportamiento nutricional del suelo, las plantas, el agua y la microbiología que interactúan dentro del sistema productivo.

Solo así es posible escalar sistemas más sostenibles, basados en asistencia técnica, transferencia de tecnología aplicada y un extensionismo adecuado. Sin embargo, el servicio es deficiente: el 85 % de la población no recibe asistencia técnica en este sentido, lo que limita el desarrollo del subsector.

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¿Qué está frenando la adopción masiva de prácticas agroecológicas en el país?

A.P.: La falta de asistencia técnica especializada; la no aplicación de investigación y transferencia tecnológica adaptada a las distintas regiones; las dificultades comerciales; la percepción de riesgo por parte de los productores y la articulación institucional muy débil son los principales obstáculos.

El subsector entiende que la sostenibilidad es un factor de competitividad internacional e impulsa estas prácticas agroecológicas.