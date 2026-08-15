Durante años, el desarrollo urbano estuvo asociado a la construcción de viviendas e infraestructura. Hoy se habla de “construir ciudad”. ¿Qué implica este concepto?
Diana Dallos (D.D.): Hoy el impacto de un proyecto urbano no se mide solo por la calidad de la vivienda o el número de metros cuadrados construidos, sino por las oportunidades que genera para las personas y los territorios.
Construir ciudad y transformar territorios implica crear entornos donde las personas que la habitan puedan desarrollar sus proyectos de vida, acceder a servicios, fortalecer su bienestar y aportar al desarrollo social, ambiental y económico.
¿Por qué una vivienda necesita un entorno adecuado para generar desarrollo territorial?
D.D.: La vivienda propia representa patrimonio, estabilidad y una base para construir nuevas aspiraciones; sin embargo, por sí sola no transforma un territorio.
El acceso a servicios, educación, empleo, movilidad, espacio público y redes comunitarias es lo que permite ampliar las oportunidades de las personas, fortalecer el tejido social y generar desarrollo sostenible.
¿Qué elementos convierten un proyecto urbano en un generador de bienestar colectivo?
D.D.: Un macroproyecto urbano debe diseñarse pensando en la vida que ocurrirá en él.
Los parques, zonas verdes, espacios de encuentro, ciclorrutas y equipamientos no son elementos complementarios; son infraestructura social que fomenta la convivencia, conecta a las personas con oportunidades y fortalece el sentido de comunidad.
¿Qué papel cumplen las alianzas entre empresas, instituciones públicas y comunidades en la construcción de ciudad?
D.D.: Construir ciudad requiere sumar capacidades y una visión compartida.
Las alianzas entre el sector privado, las entidades públicas y las comunidades permiten desarrollar equipamientos, servicios y soluciones que responden a las necesidades del territorio y generan un impacto que trasciende la infraestructura.
¿Qué se necesita para crear comunidad en un proyecto de vivienda?
D.D.: Construir comunidad implica promover convivencia, liderazgo comunitario, apropiación de espacios comunes y fortalecimiento de capacidades ciudadanas.
A través de la Estrategia de Comunidades Sostenibles, Amarilo acompaña a las habitantes para fortalecer el tejido social y consolidar entornos donde las personas construyan relaciones duraderas y sentido de pertenencia.
¿Cómo se refleja esta visión en proyectos como Quora y Lagos de Torca?
D.D.: Quora y Lagos de Torca representan dos formas de materializar una misma visión de ciudad. Aunque responden a contextos diferentes, ambos integran vivienda, espacio público, movilidad, equipamientos y sostenibilidad para generar bienestar y desarrollo territorial.
Quora impulsa la regeneración urbana de un sector estratégico, mientras que Lagos de Torca proyecta una nueva forma de crecimiento de Bogotá basada en la conectividad, integración social y la protección ambiental.
Ambos parten de una misma convicción: la vivienda cumple el sueño de tener un hogar; construir ciudad crea condiciones para que las personas cumplan su proyecto de vida a largo plazo.