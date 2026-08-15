Colombia será el primer país de América Latina donde se desarrollará y pondrá a prueba una innovación que busca hacer más sostenible la ganadería. Alquería y la empresa australiana SeaStock firmaron una alianza para desarrollar y validar AlgaToro, un ingrediente natural elaborado a partir de algas marinas.

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Según las investigaciones disponibles, AlgaToro puede reducir en más de 80 % el metano que producen las vacas durante su proceso de digestión. La alianza permitirá evaluar esta innovación en condiciones reales de producción y generar conocimiento para su eventual implementación en otros países de la región.

Alquería impulsa soluciones que fortalecen la sostenibilidad y la competitividad de la ganadería colombiana. Foto: Alquería / API

Las primeras evaluaciones se realizarán en fincas de Alquería, donde productores colombianos participarán en las pruebas una vez se cumplan los trámites regulatorios necesarios. Los resultados permitirán conocer cómo responde la innovación en sistemas de producción basados en pastoreo tropical, una característica propia de la ganadería colombiana que puede aportar información valiosa para su desarrollo en América Latina.

Detalles del proyecto

El proyecto combina el conocimiento de SeaStock en el desarrollo de soluciones elaboradas a partir de algas marinas con la experiencia de Alquería, que trabaja desde hace más de seis décadas junto a productores colombianos. El propósito es adaptar esta innovación a las condiciones del país y aportar al desarrollo de una ganadería más competitiva y sostenible.

“La ganadería del futuro no se construye escogiendo entre producir más o cuidar el planeta; se construye con competitividad e innovación. Esta alianza permitirá que Colombia sea el primer escenario de América Latina para evaluar una tecnología con el potencial de contribuir a una producción de leche más sostenible y fortalecer la competitividad de los productores”, afirmó Rafael Álvarez, CEO de Alquería.

Fabrica Alquería. Foto: Alquería / API

Por su parte, Tom Puddy, director ejecutivo de SeaStock, señaló que la decisión de iniciar este proceso en Colombia responde a las características del país y al trabajo desarrollado por Alquería con sus productores. “Colombia ofrece condiciones muy favorables para evaluar el potencial de esta tecnología. Trabajar junto a Alquería nos permitirá conocer cómo responde esta innovación en sistemas productivos propios de América Latina y seguir avanzando en soluciones que beneficien tanto a los productores como al medio ambiente”, señaló.

Una innovación para una ganadería más sostenible

Durante esta primera fase, ambas compañías trabajarán junto a productores colombianos para recopilar la información necesaria que permita orientar las siguientes etapas del proyecto y fortalecer el desarrollo de esta tecnología en América Latina.

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Con esta alianza, Alquería reafirma su apuesta por la innovación como una herramienta para responder a los retos de la producción de alimentos. La compañía continúa conectando ciencia, tecnología y conocimiento del campo para impulsar soluciones que fortalezcan la sostenibilidad y la competitividad de la ganadería colombiana.