Alquería fue reconocida por su impacto social y sostenibilidad en Colombia

Alquería fue reconocida por el Women Economic Forum (WEF) Colombia como “Empresa Creando un Mundo Mejor para Todos”, una distinción que destaca a compañías con impacto social, sostenibilidad y modelos empresariales enfocados en desarrollo inclusivo.

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El reconocimiento llega en un momento en el que las empresas empiezan a ganar mayor protagonismo dentro de agendas relacionadas con sostenibilidad, economía circular y transformación social, especialmente en sectores vinculados con alimentos, producción rural y desarrollo territorial.

Según el Women Economic Forum, el reconocimiento otorgado destaca organizaciones que integran sostenibilidad, equidad y bienestar colectivo dentro de su operación empresarial.

Uno de los puntos más relevantes del modelo de la compañía está relacionado con su impacto en el campo colombiano.

Actualmente trabajan con más de 6.400 productores dentro de su cadena de valor, fortaleciendo el sector lácteo y promoviendo desarrollo económico en zonas rurales.

La compañía también reportó avances en economía circular y gestión ambiental, integrando a más de 2.300 recicladores de oficio dentro de sus procesos y promoviendo prácticas relacionadas con reutilización y manejo responsable de recursos.

En paralelo, los programas de nutrición y educación impulsados por la empresa han beneficiado a más de un millón de personas en distintas regiones del país, mediante iniciativas enfocadas en acceso a alimentos y fortalecimiento de procesos educativos.

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La distinción también pone en evidencia cómo las empresas empiezan a ser evaluadas no solo por resultados financieros, sino también por indicadores relacionados con impacto social, sostenibilidad y generación de valor colectivo.

Alquería cuenta con más de 66 años de operación en Colombia, obtuvo en 2021 la certificación como Empresa B, sello que reconoce modelos de negocio enfocados en estándares ambientales, sociales y de gobernanza.