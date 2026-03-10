Alquería anunció este martes, 10 de marzo, que amplió en 2025 la certificación internacional Quality Chekd a 38 referencias de su portafolio, consolidándose como la única empresa de alimentos colombiana que cuenta con este respaldo técnico internacional.

“La ampliación marca un paso relevante: un sello que durante años se asociaba principalmente con la leche líquida ahora respalda una oferta más amplia de productos de consumo masivo, incluyendo yogures, bebidas lácteas, avenas, arequipes y cremas culinarias. Este sello internacional exige evaluaciones técnicas, auditorías y pruebas periódicas, que verifican que los productos cumplan con los parámetros definidos por el programa”, destaca la empresa.

Quality Chekd fue creado en Estados Unidos en 1944 como un programa de evaluación de calidad para la industria láctea y hoy funciona como una referencia internacional utilizada por empresas que buscan validar sus procesos bajo estándares técnicos externos.

Rafael Álvarez, CEO de Alquería. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Ampliar esta certificación responde a la necesidad de operar bajo estándares comparables con los principales mercados internacionales y mantener procesos evaluados de manera periódica. En una industria de alimentos donde la confianza del consumidor es clave, contar con validaciones externas contribuye a fortalecer la transparencia en los procesos”, afirmó Rafael Álvarez, CEO de Alquería.

¿Cuál es el impacto para sus clientes en el país?

1. Productos evaluados bajo estándares técnicos: La certificación implica pruebas periódicas que verifican que los productos cumplan los parámetros definidos por el programa.

2. Auditorías externas: El proceso incluye revisiones independientes para validar el cumplimiento de los estándares de calidad.

3. Referencia internacional: El sello fue desarrollado en Estados Unidos y es utilizado por empresas del sector que participan en el programa.

4. Control técnico permanente: Mantener la certificación exige cumplir evaluaciones periódicas que aseguran la consistencia del estándar en el tiempo.

Alquería anunció la buena noticia para sus usuarios. Foto: Cortesía Alquería

