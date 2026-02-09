Alquería apuesta por la modernización de su operación con nuevo director industrial

En momentos en que la industria de alimentos en Colombia enfrenta presiones asociadas a la eficiencia, sostenibilidad y transformación tecnológica, Alquería anunció la llegada de Pablo Van como su nuevo Director Industrial. Un movimiento estratégico que busca fortalecer su operación y acompañar el proceso de modernización del sector.

Van tiene una trayectoria de más de 25 años en manufactura y liderazgo operativo dentro de compañías de alimentos y consumo masivo. Su experiencia se ha desarrollado en organizaciones como Colombina, Unilever, Productos Yupi y el Grupo Manuelita, donde estuvo al frente de procesos de optimización industrial, modernización de plantas y transformación de modelos productivos en entornos de alta exigencia.

El nombramiento se produce en un contexto complejo para la industria. La automatización de procesos, la incorporación de analítica de datos, el mantenimiento predictivo y la reducción de desperdicios se han convertido en prioridades para las empresas que buscan mantener su competitividad y responder a consumidores cada vez más informados y exigentes. A esto se suman los retos asociados al uso eficiente de recursos, la trazabilidad y el cumplimiento de estándares ambientales y de calidad.

Alquería anunció la llegada de Pablo Van como su nuevo Director Industrial. Foto: Alquería - API

Van es ingeniero agroindustrial de la Universidad Nacional y cuenta con una especialización en Gestión de Proyectos, además de un Executive MBA del INALDE Business School. Su perfil combina formación técnica con experiencia en dirección estratégica, una mezcla que resulta clave en un escenario donde la gestión industrial ya no se limita a la operación, sino que se cruza con decisiones de negocio, innovación y sostenibilidad.

Desde su nuevo rol, el ejecutivo tendrá la responsabilidad de liderar la evolución de los procesos productivos de Alquería, fortalecer los estándares de calidad y avanzar en la modernización tecnológica de la compañía. El enfoque, según lo anunciado, estará alineado con un modelo de triple impacto que integre resultados económicos con compromisos sociales y ambientales, una línea que la empresa ha venido consolidando en los últimos años.

La compañía, que cuenta con más de seis décadas de trayectoria en el mercado colombiano, ha apostado por una estrategia multimarca y multicategoría que abarca desde lácteos hasta quesos y snacks. En ese contexto, la solidez de su plataforma industrial se vuelve un factor determinante para sostener su crecimiento y responder a un mercado en transformación.

Para Rafael Álvarez, CEO de Alquería, la llegada de Van representa un refuerzo clave en la capacidad de la organización para enfrentar los desafíos del sector. La empresa busca, con este nombramiento, consolidar su excelencia operacional y acompañar el crecimiento de su portafolio en un entorno cada vez más competitivo.

El movimiento también refleja una tendencia más amplia dentro de la industria de alimentos: la necesidad de perfiles ejecutivos capaces de liderar procesos de transformación profunda, donde la tecnología, la eficiencia y la sostenibilidad ya no son apuestas futuras, sino condiciones indispensables para la permanencia en el mercado.