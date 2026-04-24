“No somos solo un banco, somos parte de la vida de los clientes”, presidente del Banco Agrario sobre las razones que llevan a la entidad a estar en el corazón de las personas

¿Cómo logró el Banco Agrario ir más allá de lo operativo para crear una relación cercana con los clientes?

Hernando Chica Zuccardi (H.C.Z.): Porque tenemos una vocación muy clara y no somos solo un banco; somos parte de la vida de los clientes. Estar en todo el país nos permite mirar a los ojos a la gente, escuchar sus historias y acompañar sus sueños con productos y servicios reales. Cada punto de atención es un espacio de confianza donde lo financiero se convierte en humano.

Ser la única entidad financiera en más de 450 municipios les ha permitido consolidar ese posicionamiento entre los colombianos…

H.C.Z.: En muchos municipios somos la única opción y eso nos convierte en aliados de la vida cotidiana con más de 27 mil puntos físicos a nivel nacional. Además de servicios bancarios, llevamos educación financiera, apoyo a proyectos productivos, inclusión digital y acompañamiento social.

Las cifras hablan de alcance y cobertura. ¿Cuáles son los datos más relevantes de ese posicionamiento?

H.C.Z.: Presencia en el 99 por ciento del territorio, más de 450 municipios donde somos la única entidad financiera, colocamos el 50,5 por ciento del microcrédito del país, tenemos wifi gratis en todas nuestras oficinas y nuestro dividendo social ya llegó a 441.000 millones de pesos. Son cifras que hablan de confianza y de impacto real. Cada número representa una familia que progresa, un negocio que crece, una comunidad que se fortalece.

¿Qué tan complejo es lograr ese acercamiento en los territorios más apartados?

H.C.Z.: En los territorios más apartados, nuestra marca se construye con presencia física, un contact center siempre disponible, con asesores que conocen la cultura local y con mensajes que hablan el mismo idioma de la comunidad. Lo hacemos con cercanía y respeto. Ajustamos nuestra comunicación para que sea clara, pertinente y cercana, porque sabemos que la confianza se gana con hechos y con empatía.

¿Qué mensaje quisiera enviarle a quienes hoy se benefician con sus microcréditos?

H.C.Z.: Gracias por confiar en nosotros, seguimos aquí para ustedes. El microcrédito es más que un producto financiero, es la semilla que permite que un sueño se convierta en empresa, que un esfuerzo se transforme en progreso. A quienes creen en el Banco Agrario les decimos que seguiremos siendo su socio, su respaldo y su aliado en cada paso.

¿Hasta dónde quisiera llevar la relación del banco con sus clientes?

H.C.Z.: Hoy acompañamos a los clientes más allá de lo financiero. Estamos presentes en sus proyectos, en sus cosechas, en sus emprendimientos y en sus familias. Cada día construimos una relación más humana y cercana, donde la confianza se convierte en el verdadero capital que compartimos. Somos el banco que escucha, entiende y actúa para transformar vidas y territorios. El sueño ya lo estamos viviendo.

*Contenido elaborado con apoyo de Banco Agrario