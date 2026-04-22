On Vacation logra cinco nominaciones en los World Travel Awards 2026 con una apuesta de turismo sostenible

La compañía On Vacation fue nominada en cinco categorías de los ‘World Travel Awards 2026’, uno de los reconocimientos más importantes de la industria turística a nivel global, que cada año destaca la excelencia, la innovación y el impacto en el sector del turismo.

Las categorías en las que se encuentra nominado son:

Colombia’s Leading Boutique Hotel 2026: Acantilado de la Tierra.

Colombia’s Leading Green Hotel 2026: Hotel Amazon On Vacation (nominado por décima vez consecutiva).

Colombia’s Leading Hotel Suite 2026: Acantilado de la Tierra.

Colombia’s Leading Resort 2026: Wayira Beach.

Colombia’s Leading Hotel Suite 2026: Suite Presidencial Wayira Beach.

Para la compañía, estas nominaciones no son fruto del azar, sino el resultado de un proceso de transformación y mejora continua. En los últimos años, On Vacation ha invertido en infraestructura y renovación de servicios, logrando integrar diseño y confort sin perder la autenticidad que caracteriza a la cadena.

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Laura Muñoz, presidenta de On Vacation, destaca el significado de este logro para la organización: “Estas nominaciones son el reflejo de una compañía que trabaja con constancia. En On Vacation hemos construido una propuesta clara: experiencias bien diseñadas, una operación eficiente y una visión de turismo accesible para todos”.

Como empresa BIC (Beneficio e Interés Colectivo), On Vacation ha evolucionado hacia un modelo de turismo con propósito, generando valor económico, social y ambiental. Un ejemplo claro es el Hotel Amazon, que busca revalidar su título como el más sostenible del país tras haber ganado el galardón de “Hotel Verde” durante nueve años consecutivos.

“Hoy estamos creciendo e invirtiendo, elevando la calidad en cada destino y conectando con millones de viajeros que buscan intercambiar vivencias con diferentes culturas y la naturaleza”, añade Muñoz.

Colombia en las grandes ligas

El reconocimiento de los World Travel Awards llega en un momento clave para el país. Según la presidenta de On Vacation, estas nominaciones también hablan del excelente momento que vive Colombia como destino, “Es una industria más fuerte, competitiva y con capacidad de jugar en las grandes ligas del mundo”.

Con un enfoque claro en la disciplina y una visión de futuro, On Vacation se prepara para liderar una nueva etapa en el sector bajo la premisa de ofrecer “más experiencias” afirma Muñoz.