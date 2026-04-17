Cartagena recibió cuatro nominaciones en los World Travel Awards: así puede votar por la ciudad

La Alcaldía Mayor de Cartagena destacó que la organización de los World Travel Awards (WTA) nominó a la ciudad en cuatro de las categorías más prestigiosas a nivel de Sudamérica.

“Conocidos mundialmente como los Óscar del Turismo, estos galardones reconocen la excelencia en todos los sectores clave de las industrias de viajes, turismo y hotelería. Estas nominaciones ratifican el estatus de Cartagena como epicentro ineludible en el mapa turístico mundial”, señaló la entidad.

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Las cuatro categorías y los contendientes

De acuerdo con la plataforma oficial de los WTA, Cartagena de Indias compite en las siguientes categorías:

• Destino líder de luna de miel de Sudamérica: Cartagena se enfrenta a icónicas ciudades como Buenos Aires y San Carlos de Bariloche (Argentina); Fernando de Noronha, Paraty y Río de Janeiro (Brasil); e Islas Galápagos (Ecuador).

• Destino más romántico de Sudamérica: En esta categoría, Cartagena despliega su encanto patrimonial y el romance de sus calles, playas y atardeceres, enfrentándose a destinos como: el Desierto de Atacama (Chile), Buenos Aires (Argentina), Lima (Perú), Fernando de Noronha, Paraty e Islas Galápagos.

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• Destino cultural líder de Sudamérica: su invaluable patrimonio histórico y cultural pone a la ciudad en competencia con Cuzco y Lima (Perú); Buenos Aires (Argentina); Santiago (Chile); Montevideo (Uruguay); Río de Janeiro y São Paulo (Brasil); además de las ciudades colombianas de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

• Entidad de Promoción Turística Líder de Sudamérica (Corpoturismo): gracias a la labor de posicionamiento, Corpoturismo se enfrenta a las entidades rectoras del turismo de Buenos Aires, São Paulo, Lima, Guayaquil, Río de Janeiro, Bogotá y Medellín.

Cartagena en los World Travel Awards

A lo largo de la historia de los WTA, Cartagena se ha alzado en 7 ocasiones (no consecutivas) con el galardón de Destino Líder de Luna de Miel en Sudamérica. Asimismo, ha cosechado reconocimientos por sus puertos y la operación de la industria turística local y hotelera.

Cartagena de Indias Foto: Guillermo Torres /Semana

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“Nos llena de absoluto orgullo confirmar nuestra presencia en 4 categorías en el escenario de premiación más importante para el turismo en el mundo. Esta destacada nominación demuestra que la ciudad ha venido trabajando arduamente, desde el liderazgo del alcalde Dumek Turbay, en articulación directa con la Secretaría de Turismo y el compromiso invaluable de todo el sector turístico de la ciudad. Juntos seguimos uniendo esfuerzos para fortalecer nuestra industria, transformar la experiencia de quienes nos visitan y consolidar, de manera definitiva, el liderazgo turístico de Cartagena en el continente”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta ejecutiva de la Corporación de Turismo de Cartagena.

Para votar por la ciudad en los premios se debe ingresar a la página web oficial de los World Travel Awards www.worldtravelawards.com/vote.