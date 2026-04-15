Cartagena puso en funcionamiento una nueva conexión vial estratégica en pleno Centro Histórico. Se trata del Corredor Histórico Parque de la Marina, una obra que busca aliviar la congestión en puntos críticos y mejorar la movilidad entre sectores clave de la ciudad.

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Imagen del Corredor Histórico – Parque de la Marina, proyecto que mejora la movilidad y recupera espacios urbanos en una de las zonas más transitadas de Cartagena. Foto: Instagram @revistaencuentro_col_ API

De acuerdo con la Alcaldía de Cartagena, este corredor fue concebido como una solución directa a los cuellos de botella que durante años han afectado la circulación en el Centro y en zonas como Bocagrande.

Desde la administración distrital se ha insistido en que la obra permitirá “optimizar los tiempos de desplazamiento y mejorar la conectividad entre el norte y el sur de la ciudad”, según comunicados oficiales.

En esa misma línea, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) explicó que la apertura de esta vía responde a estudios técnicos de movilidad que identificaron la necesidad de crear rutas alternas para descongestionar intersecciones críticas.

La entidad también confirmó que el corredor entró en operación con señalización y acompañamiento para facilitar la adaptación de los conductores.

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Uno de los puntos clave señalados por las autoridades es el impacto en Bocagrande.

Según información divulgada en medios como Caracol Radio, la nueva conexión permitirá reducir la carga vehicular en cruces como el de la avenida San Martín con calle 15, históricamente saturado en horas pico.

Además, eliminará recorridos innecesarios, como los retornos largos que debían hacer los conductores para acceder a este sector.

Desde el Distrito también se destacó que el proyecto no se limitó a la construcción de la vía.

La intervención incluyó mejoras urbanísticas como la adecuación de andenes, zonas verdes y sistemas de drenaje, un aspecto clave en Cartagena debido a los frecuentes problemas de acumulación de agua durante la temporada de lluvias.

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Las autoridades locales han subrayado que este tipo de obras hacen parte de una estrategia más amplia para modernizar la infraestructura vial y responder al crecimiento urbano.

En ese contexto, el Corredor Histórico es visto como una pieza clave para reorganizar el tráfico en una zona donde convergen residentes, turistas y actividades comerciales.

Con esta apuesta, Cartagena busca no solo reducir los tiempos de viaje, sino también mejorar la experiencia de movilidad en uno de los sectores más representativos de la ciudad, donde la presión vehicular ha sido durante años uno de los principales desafíos.