El Festival de Macetas de Cali, una de las tradiciones más emblemáticas del Valle del Cauca, llegará a Cartagena en 2026 como parte de un intercambio patrimonial que busca fortalecer el diálogo entre regiones y visibilizar el patrimonio cultural inmaterial del país.

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La tradición del Día del Ahijado llega por primera vez al Caribe colombiano con actividades culturales y pedagógicas

Las macetas de alfeñique, elaboradas tradicionalmente en Cali para el Día del Ahijado, son figuras dulces hechas a base de azúcar cocida, decoradas con colores vivos y entregadas como símbolo de afecto entre padrinos y ahijados.

Esta práctica está asociada a la celebración del 29 de junio, fecha de San Pedro y San Pablo, en la que en el Valle del Cauca se acostumbra a fortalecer el vínculo entre padrinos y ahijados a través de este regalo simbólico.

Reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, esta tradición se ha convertido en un referente de identidad caleña y en una expresión viva de la memoria cultural del suroccidente colombiano.

El Festival de Macetas de Cali, una de las expresiones más representativas del patrimonio cultural inmaterial del Valle del Cauca, llegará por primera vez a Cartagena.

Hace parte de un intercambio patrimonial que busca fortalecer el diálogo entre tradiciones del Pacífico y el Caribe colombiano.

La iniciativa, que se enmarca en la estrategia de circulación cultural “La Ruta Dulce del Festival de Macetas 2026”.

Ha sido respaldada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, según la información divulgada por medios regionales y entidades culturales vinculadas al proyecto .

De acuerdo con la programación del evento en Cartagena, el festival contará con actividades pedagógicas, muestras culturales y espacios de intercambio entre portadoras de la tradición y públicos locales.

¿Cuándo se llevará a cabo el el Festival de Macetas de Cali?

La jornada principal está prevista para el sábado 6 de junio de 2026.

Se desarrollará en dos momentos: una puesta en escena de la ruta cultural del ahijado y una cocina en vivo orientada a públicos familiares, además de un conversatorio con artesanas portadoras de esta manifestación cultural.

La programación para este evento se llevará a cabo de la siguiente manera:

Actividades de intercambio cultural con la tradición de Ángeles Somos. 10:00 am a 12:00

Puesta en escena “La Ruta Dulce del Ahijado”

Cocina en vivo con público familia. 2:00 a 3:30 pm

Conversatorio con artesanas portadoras

Intercambio cultural y patrimonial

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El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), junto con entidades culturales de Cali y organizaciones patrimoniales, ha destacado que este tipo de intercambios buscan no solo la difusión de tradiciones regionales, sino también la construcción de redes de colaboración entre territorios.

En ese sentido, la llegada del festival a la capital bolivarense se interpreta como una oportunidad para ampliar la circulación del patrimonio inmaterial en contextos distintos al de su origen.