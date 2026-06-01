Cuidado con las estafas en Cartagena: Esta es la verdadera ruta del frito y el pescado fresco a precios locales

Llegar a Cartagena y comer mal, o peor, pagar el triple por algo que los ciudadanos locales consiguen a precio de barrio, es más común de lo que parece.

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Sin embargo, hay quienes conocen la ruta real: la de los fritos de esquina, las fritangueras de toda la vida y los mercados donde el pescado llega directo del mar.

Los fritos no son solo una comida típica en la región Caribe, sino la representación de la riqueza cultural. Dentro de los más conocidos por su variedad y sabor se encuentran los fritos cartageneros, en los que se encuentran desde la arepa de huevo hasta los kibes y las carimañolas.

La primera parada obligatoria es Los Fritos de Dora, en la plaza de San Diego. Este puesto tradicional a pie de calle es uno de los lugares más famosos donde probar los fritos típicos cartageneros.

El pescado frito es uno de los platos para disfrutar en Puerto Velero, Atlántico. Foto: Getty Images

Llevan más de 55 años alimentando a los ciudadanos y son considerados una institución de la ciudad, con la arepa de huevo como su plato estrella, que se consigue por apenas 5.000 pesos. En este lugar las personas se toman el tiempo de hacer una larga fila sólo para probar sus alimentos, lo cual hace que realmente sea uno de los mejores lugares.

De acuerdo con lo que mencionan las personas que conocen la ciudad de fondo, con 5.000 pesos una persona en la ciudad puede comer una arepa de huevo, un buñuelito y una carimañola.

Este tipo de comida lejos del centro turístico, tiene un precio aún más bajo. En los barrios populares de Cartagena, una arepa de huevo en una mesa de fritos de esquina se puede conseguir desde los 3.000 pesos.

Carimañolas, comida típica de Cartagena. Foto: Getty Images

Para el pescado fresco, la dirección es el Mercado de Bazurto. Este punto para la compra y venta de alimentos está ubicado entre la avenida Pedro de Heredia y la avenida del Lago, fuera del centro histórico y de las zonas turísticas, y es un sitio popular para probar la auténtica comida cartagenera.

En este lugar, la mojarra frita, el arroz con coco y los patacones están a precios que los restaurantes del centro no podrían ni soñar.

En las esquinas de la ciudad es común encontrar pequeños puestos donde los fritos se venden o se preparan al instante, con precios que oscilan entre los 3.500 y los 5.000 pesos.

Cada año, en enero y febrero, el Festival del Frito Cartagenero reúne a las matronas guardianas de estas recetas en el Pie del Cerro, junto al Castillo San Felipe.

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El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena publica una lista oficial de precios para que todos los asistentes disfruten sin preocuparse por el bolsillo.

La ruta existe, los precios son reales y la comida es mejor que en cualquier restaurante del centro, sin embargo, solo hay que saber dónde buscar.