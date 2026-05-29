La joya gastronómica oculta que debe buscar en su próximo viaje a Salento

En el corazón del Eje Cafetero se encuentra Salento, destino que se ha convertido en uno de los más turísticos en el territorio nacional no solo por su paisaje natural y su riqueza cultural, sino también por su oferta gastronómica.

Salento más allá de su belleza arquitectónica: cinco planes poco comunes para hacer en este paraíso terrenal

Este municipio es la puerta de entrada al Valle de Cocora, hogar de las famosas palmas de cera, rodeado de montañas, ríos y caminos que ofrecen actividades como senderismo, avistamiento de aves y fotografía de naturaleza.

Además, este pueblo conserva la arquitectura tradicional de la región, con casas coloridas, balcones de madera y plazas pintorescas que reflejan la historia y las costumbres cafeteras.

Adicionalmente, está su gastronomía, muy marcada por platos típicos como la trucha arcoíris, que se dice es una de las más ricas del país. En la región se cría una gran cantidad de este pescado gracias a la abundancia de fuentes de agua fría y limpia, especialmente en las zonas cercanas al Valle de Cocora.

Salento es uno de los imperdibles en el Eje Cafetero. Foto: Getty Images

Estas condiciones de alta montaña favorecen su desarrollo en un entorno natural, lo que se refleja directamente en su frescura, textura suave y excelente sabor al momento de ser preparado. Allí también se come bandeja paisa, sancocho y plátano gigante mixto (versión local del patacón, servido como plato fuerte), además de su delicioso café.

Oferta gastronómica

Así las cosas, hay varios restaurantes en los que es posible disfrutar de estas delicias gastronómicas si se encuentra de viaje por este destino cafetero.

Ni Salento ni Filandia. Tres encantadores pueblos para vivir una experiencia única en el Eje Cafetero

La Fonda de los Arrieros: Este emblemático lugar rinde homenaje a la cultura del arriero y la tradición culinaria de la región paisa. Ubicado en la histórica Calle Real, ofrece a sus visitantes una auténtica experiencia de comida típica colombiana, parrilla y trucha fresca en un ambiente que celebra el legado de los caminos ancestrales.

La Martina: Situado al final de la Calle Real, este lugar funciona como restaurante, cafetería y bar y les ofrece a los viajeros y habitantes una experiencia gastronómica especial con un verdadero sabor local. Su carta es un viaje por los sabores de Colombia pasando por pescados, parrilla, bandeja paisa, café y postres.

La trucha es uno de los platos típicos y tradicionales en Salento. Foto: Getty Images

El Patio Café: es un rincón mágico ubicado también en la Calle Real, a cuadra y media de la plaza principal. Este lugar combina la riqueza de la cocina quindiana con platos como bandeja paisa, mondongo, sancocho de espinazo y la frijolada. Son expertos en pescados frescos, con la trucha en salsa criolla como una reliquia de la casa, pero este pescado también es preparado al ajillo, gratinado o hawaiano.

Parrilla y Vinos Juan Esteban: Este restaurante ofrece una experiencia gastronómica de calidad centrada en cortes premium a la parrilla y una selecta carta de vinos. Está estratégicamente ubicado frente al parque principal del pueblo y combina lo mejor de la cocina local con una vista encantadora y un ambiente sofisticado.