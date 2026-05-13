Salento más allá de su belleza arquitectónica: cinco planes poco comunes para hacer en este paraíso terrenal

Salento se ha consolidado como uno de los pueblos más pintorescos y atractivos no solo del Eje Cafetero, sino de Colombia. Destaca por sus casas de colores, su riqueza cultural y los paisajes naturales que lo rodean, especialmente la famosa reserva natural del Valle del Cocora.

Así es la ‘villa de las flores’ del Eje Cafetero, un municipio con diversidad de climas y múltiples atractivos naturales

Es un destino adornado por la palma de cera, símbolo nacional, y conserva la arquitectura tradicional en bahareque, una mezcla de caña, madera y tierra que refleja las técnicas constructivas de los antepasados.

Con estas características, sin duda, uno de los planes imperdibles para hacer en este pueblo del Quindío es recorrer sus calles para admirar su belleza arquitectónica; sin embargo, hay muchas otras cosas que se pueden hacer para sacar provecho de un viaje a este destino. Estas son algunas de ellas.

Salento es un pueblo imperdible en el Eje Cafetero. Foto: Corbis via Getty Images

Bañarse en la cascada Santa Rita

Este es un lugar muy popular entre quienes disfrutan del senderismo y la naturaleza. Se encuentra a 4,8 kilómetros de Salento y tiene una caída de 20 metros y cuenta con una piscina natural en la que los viajeros pueden darse un chapuzón. Se caracteriza por sus aguas frías y por estar rodeada de varios caminos montañosos que llevan a cascadas secundarias.

Así es la ‘tierra de la diversión’ del Eje Cafetero, un municipio ideal para disfrutar de la naturaleza y descansar

Reserva de la Patasola

Otro destino cercano es la Reserva de la Patasola, un ecosistema de bosque húmedo de 150 hectáreas de extensión en el que se pueden realizar caminatas ecológicas. Allí los turistas disfrutan de un paisaje muy especial generado por plantas y flores exóticas, además de cascadas. En este lugar se puede realizar avistamiento de aves.

Recorrer fincas cafeteras es uno de los planes imperdibles en Salento. Foto: Getty Images

Recorrido cafetero

Los amantes del café no pueden perder la oportunidad de realizar un recorrido por las fincas cafeteras de Salento y el Valle del Cocora. Varias de ellas ofrecen tours para conocer más sobre la producción, plantación, recolección, tueste, molido y preparación de esta deliciosa y aromática bebida.

El pueblo del Eje Cafetero en el que se “vive sabroso”, un destino reconocido por su arquitectura y bellos paisajes

Casa de los colibríes

En el Valle del Cocora se puede visitar la Reserva Natural Acaime, ubicada en el cañón del río San José. Es un destino perfecto para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo. Conocida como La casa de los colibríes, ofrece un entorno único donde se puede disfrutar del avistamiento de aves, caminar por senderos envueltos en bosques de niebla y contemplar la biodiversidad de la región.

La trucha es uno de los platos típicos de Salento. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Comer trucha arcoíris

En Salento, uno de los platos típicos es la trucha arcoíris extraída directamente de los criaderos. Suele ser preparada frita, a la plancha, al ajillo e incluso horneada. Y se acompaña con patacón de plátano verde, arroz, ensalada y hogao; una delicia que no se puede dejar de probar.