Así es la ‘tierra de la diversión’ del Eje Cafetero, un municipio ideal para disfrutar de la naturaleza y descansar

El departamento del Quindío es uno de los destinos turísticos más atractivos de Colombia. Está ubicado en el corazón del Eje Cafetero, una región declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco gracias a su paisaje cultural.

Uno de sus municipios es Montenegro, ubicado a solo 20 kilómetros de Armenia.

Esta población, que comparte nombre con Montenegro, un pequeño país europeo, es sede del Parque Nacional del Café, uno de los sitios más visitados por turistas en el país, y cuenta —además— con una importante oferta hotelera.

“Montenegro es tierra de café y esparcimiento. El hecho de ser la sede del Parque Nacional del Café, sumado a su amplia oferta de alojamientos rurales y hoteles campestres, hacen de este municipio un destino ideal para disfrutar de la naturaleza y el descanso”, señala el portal Rutas del Paisaje Cafetero.

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Historia

Montenegro fue declarado como municipio en 1911, casi dos décadas después de su fundación por colonos antioqueños a finales del siglo XIX.

Tras un siglo desde su fundación, la población, que supera los 41.000 habitantes, ha tenido grandes transformaciones; sin embargo, la cultura cafetera sigue presente.

“La transformación de Montenegro ha sido ejemplar. Difícilmente el grupo de colonos que llegó en 1890 a abrir la manigua hubiera pensado que en poco más de cien años, el municipio concentraría uno de los parques más importantes del país, cientos de establecimientos de turismo agroecológico, y que sería, sin lugar a dudas, un paso obligado para quien viaje por Quindío", destaca el sitio Paisaje Cultural Cafetero.

Además del café, en sus tierras se cultiva piña, plátano, cítricos y tomate.

Sitios de interés

El municipio alberga más de 170 establecimientos de turismo en su territorio por lo que algunos lo llaman ‘la tierra de la diversión’. Uno de los más destacados es el Parque del Café.

Al Parque del Café se puede ingresar con mascotas cumpliendo con unos requisitos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Creado en 1995, este parque temático comprende más de 40 atracciones, entre las que se encuentran un teleférico, montañas rusas, arquitectura folclórica paisa, un museo, entre otras.

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El portal Paisaje Cultural Cafetero señala que, además del parque, el municipio tiene otros atractivos, como cabañas, parques de diversiones y fincas cafeteras, las cuales ofrecen recorridos para que las personas conozcan el proceso de producción de la bebida nacional.

Parque del Café Foto: Créditos - Facebook: Parque del Café Oficial

Adicionalmente, destaca la publicación que los turistas pueden recorrer el centro histórico del municipio, que tiene emblemas de la arquitectura de la región, como la iglesia de San José y el parque central.