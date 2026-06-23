¿En dónde quedan las Cavernas de Santa Bárbara y qué se puede hacer en este histórico destino antioqueño?

El norte de Antioquia es una de las nueve subregiones de este departamento, que se caracteriza por tener una gran riqueza hídrica, al estar bañada por los ríos Cauca, Nechí, Grande, Chico, Guadalupe, San Andrés, Valdivia, Espíritu Santo, Ituango y Pescador, además de numerosas caídas y fuentes de agua que lo potenciaron como gran productor de energía.

Así es la ‘joya histórica’ del norte de Antioquia, un municipio con larga historia y tradición; está a cuatro horas de Medellín

Esta zona del territorio antioqueño alberga diversos atractivos y uno de ellos se encuentra en San José de la Montaña, un pequeño poblado ubicado a tres horas de Medellín, el cual ofrece una temperatura promedio de 13 grados centígrados, siendo uno de los municipios más fríos de este departamento.

En sus tierras, uno de los atractivos que resulta imperdible son las Cavernas de Santa Bárbara, ubicadas a tres kilómetros de la cabecera municipal. De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, fueron habitadas por las tribus Nutabes y se encuentran ubicadas en el Bosque de Niebla, uno de los principales encantos de este municipio.

En las Cavernas de Santa Bárbara es posible llevar a cabo actividades como senderismo ecológico. Foto: Alcaldía de San José de la Montaña/API.

La información oficial indica que desde allí se puede gozar de panorámicas del municipio y practicar camping. Allí es posible explorar cinco de estas cavernas, en las que habitan murciélagos, así como realizar caminatas ecológicas, observación de aves y disfrutar del mágico bosque de niebla.

Otros encantos para visitar

Además de estas cavernas, San José de la Montaña tiene diversidad de encantos que vale la pena conocer. Por ejemplo, están el Alto del Cristo de la Arabia, el Chorro del Águila y los Lagos del Congo, sitios que enamoran al turista que decide efectuar actividades de aventura, naturaleza o bienestar en este territorio.

A dos horas de Medellín, este es el pequeño pueblo que enamora en el norte de Antioquia con sus zócalos y fachadas coloridas

Los lagos de Congo son siete lagunas ubicadas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar en el páramo de Santa Inés, una zona poco explorada de gran belleza natural, con diversidad de flora y fauna, que se ubica en límites con el municipio de Liborina.

Parque Principal Los Nutabe en San José de la Montaña, Antioquia. Foto: Cortesía - Alcaldía San José de la Montaña - Antioquia

El Chorro del Águila, por su parte, está situado a 18 kilómetros del casco urbano y se caracteriza por ser una caída de agua de aproximadamente 20 metros. Es una zona paisajística y los viajeros tienen la posibilidad de pescar trucha arcoíris.

San José de la Montaña es reconocido por su tradición lechera y es uno de los principales productores del departamento, aunque también tiene producción agrícola con cultivos de frijol y papa.

A esto se suma una fuente hídrica en el río San Andrés, que es aprovechada tanto para producir energía en una microcentral como para surtir de agua los diferentes cultivos de la mencionada trucha.