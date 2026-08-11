Visitar el departamento del Tolima es una oportunidad para descubrir un destino que combina naturaleza, cultura y tradición en el corazón de Colombia. Este territorio destaca por sus bellos paisajes que van desde las montañas de la cordillera central hasta valles, ríos y zonas rurales ideales para el turismo de naturaleza y aventura.

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Además, sus municipios conservan una fuerte identidad cultural, reflejada en la música, la gastronomía y las celebraciones que hacen parte de la historia de la región.

Esta región del país también es una alternativa para quienes buscan experiencias diferentes lejos de los destinos más concurridos, con zonas en las que es posible hacer senderismo, avistamiento de aves y turismo de aventura, entre otras actividades.

A esto se suma una gastronomía reconocida por platos tradicionales como la lechona y el tamal tolimense, pero también otras preparaciones que delitan el paladar de los viajeros, como es el caso de la trucha.

La trucha es uno de los platos típicos de Anzoátegui, en el Tolima. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Precisamente, uno de los destinos en los que los viajeros tienen la posibilidad de comer una de las mejores de la región es Anzoátegui. Allí, la especialidad en su oferta gastronómica es este tipo de pescado, que se consigue en sus diferentes establecimientos de comidas, tanto en el casco urbano como en la vereda Palomar, según la mencionada fuente.

Es un terreno que ofrece abundantes fuentes de agua fría, limpia y bien oxigenada, lo que permite el desarrollo exitoso de proyectos de piscicultura y proyectos productivos locales en diferentes veredas. Este alimento se complementa con los tamales, la lechona y el tradicional sancocho de la región.

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Encantos de este destino tolimense

La fuente oficial indica que es un territorio que cuenta con una gran riqueza natural, una maravillosa biodiversidad de especies vegetales y una gran diversidad de aves, de acuerdo con información de la Gobernación del Tolima.

De igual forma, es un municipio con una gran riqueza hídrica por la presencia del Nevado del Tolima, de donde nacen dos ríos que lo circundan, y posee una gran cantidad de lagunas y termales.

El Nevado del Tolima es uno de los atractivos para observar desde Anzoátegui. Foto: Getty Images

En el parque principal de este municipio, que cuenta con un poco más de 18.000 habitantes, sobresale el monumento al Arriero, representado por un hombre y su mula, símbolo del trabajo del campo.

Algunos de los sitios de interés para visitar en este destino tolimense son, por ejemplo, la Laguna El Corazón, que se encuentra sobre los 3.700 metros sobre el nivel del mar, y la Laguna Bomboná, rodeada por afloramientos rocosos y bosques de niebla, velillo, frailejón y pastizales. Allí se encuentra trucha arcoíris, patos de páramo y gran cantidad de aves.

A estas se suman las lagunas El Encanto y Las Mellizas, así como la cascada río Frío, un conjunto de caídas de agua de gran altura y aguas termales que, además de poseer sus aguas azufradas, calientes y terapéuticas, brinda a sus visitantes la oportunidad de ver los cinco picos del Parque Nacional Natural Los Nevados y la imponente vista del Nevado del Tolima.