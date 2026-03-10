Turismo

El municipio del Tolima que tiene su propia piscina natural de agua caliente, destino ideal para los amantes de la naturaleza

Este destino se encuentra a dos horas de Ibagué, capital del departamento.

Este municipio tolimense es ideal para quienes disfrutan del ecoturismo. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Santa Isabel - Tolima

El departamento del Tolima es uno de los destinos para no perderse cuando se piensa en unos días de vacaciones. Este es un territorio ideal para quienes buscan naturaleza, cultura y paisajes andinos en un solo lugar.

Allí los viajeros se encuentran con diversos ecosistemas que van desde valles cálidos hasta páramos y nevados, como el imponente Nevado del Tolima, muy apreciado por montañistas y amantes del senderismo. Además, el río Magdalena atraviesa parte de la región, aportando riqueza natural y paisajes que invitan al turismo ecológico y de aventura.

Cinco pueblos del Tolima de clima cálido para visitar durante unas vacaciones cortas

Es un buen destino también para disfrutar de sus delicias gastronómicas y su tradición cultural. En la lista de platos típicos para degustar se encuentran la lechona y el tamal tolimense, que reflejan la identidad y el sabor auténtico de esta región.

Santa Isabel es perfecto para los amantes del ecoturismo. Foto: Facebook: Santa Isabel Tolima, Alcaldía Municipal

La oferta de Santa Isabel

El Tolima alberga 47 municipios y una de esas opciones para visitar es Santa Isabel, un lugar ubicado a un poco más de dos horas de Ibagué, capital del departamento, en donde los turistas encuentran diversas opciones para disfrutar.

Este lugar es catalogado como la despensa agrícola del norte del Tolima y destaca por la producción de arveja; tanto así que su semilla es considerada por expertos como la mejor del país. En sus tierras también se cultiva café, maíz, plátano, papa y frutales como la mora y el tomate de árbol.

Así es uno de los pueblos del Tolima con mayor altitud, un ‘paraíso natural’ con múltiples lagunas y gran variedad de especies

En el aspecto turístico, este municipio, que tiene una temperatura promedio de 16 grados centígrados, ofrece varios atractivos gracias a su cercanía con el Parque de Los Nevados, un lugar verde de gran belleza, donde la vida silvestre, flora, fauna y paisajes exóticos proliferan.

En este contexto, uno de los sitios que más llama la atención son sus aguas termales conocidas con el nombre de La Yuca. Es un punto predilecto de los turistas porque allí se encuentran con la belleza y la bondad de la naturaleza. En este exótico lugar, los visitantes pueden disfrutar de dos lagunas naturales de 50 y 24 metros y una piscina natural de agua caliente, según información de la Gobernación del Tolima.

Esta zona del país es rica en flora y fauna gracias a su ubicación cercana a los nevados. Foto: Facebook: Santa Isabel Tolima, Alcaldía Municipal

Otros encantos

Como ya se mencionó, el Parque de los Nevados es una buena opción para visitar si el viajero se encuentra en este municipio. De acuerdo con la mencionada fuente, el Nevado de Santa Isabel, que tiene una altura de 4.965 metros sobre el nivel del mar, se puede alcanzar en un solo día.

A estos lugares se suma la cascada del centro poblado Colón. Esta caída de agua se forma de la corriente del río Colón y tiene una altura de más de 10 metros. En esta zona es posible conocer la diversidad de flora y fauna, así como el Capitolio de más de 100 años.

También está el Mirador de Letras, donde se pueden observar los tres nevados y realizar avistamiento de aves, senderismo y camping. Es un sitio visitado por los ciclistas porque alcanza una altura de 3.700 metros sobre el nivel del mar.