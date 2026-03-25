El pequeño pueblo de Santander ideal para el ecoturismo y para pasar unos días de descanso

Visitar el departamento de Santander es una experiencia ideal para quienes buscan aventura, paisajes imponentes, cultura e historia. Este departamento es reconocido como la cuna de los deportes extremos en el país, especialmente en destinos como San Gil, donde se pueden practicar actividades como rafting, parapente, espeleología y torrentismo.

El pueblo de Santander conocido como ‘El Edén’, un rincón perfecto para el turismo de aventura y ecológico

Además, destaca por su riqueza histórica y cultural, que se refleja en pueblos coloniales como Barichara. A esto se suma una gastronomía auténtica con platos como la hormiga culona y el cabrito.

En su territorio alberga 87 municipios, muchos de los cuales son ideales para pasar días diferentes, descansar y vivir planes especiales en medio de un ambiente tranquilo.

Uno de ellos es Guapotá, un destino rodeado de diferentes fuentes hídricas como los ríos Oibita y Suárez, así como las quebradas La Flecha, La Callejona, Las Flores, Las Cabras y Las Guimis, según información de la Alcaldía Municipal.

Guapotá, un destino tranquilo para visitar en Santander. Foto: Alcaldía Municipal de Guapotá/API.

Sus tierras tienen una topografía que varía entre plana, ondulada, montañosa y hasta escarpada, donde se aprecia un paisaje variado de montaña con valles encajonados y angostos.

Este destino situado a 154 kilómetros de Bucaramanga, capital del departamento, les ofrece a los viajeros diversidad de destinos para conocer y disfrutar. Por ejemplo, está el balneario La Flecha, ubicado a 15 minutos del casco urbano.

El municipio de Santander donde la naturaleza y la historia cobran vida entre ríos y montañas: es un paraíso digno de admirar

Allí se observan las chorreras que conjugan su belleza natural con la vegetación. Según la fuente oficial, este lugar es famoso por sus chorros ideales para masajes y tiene un área para asados.

Este balneario natural cuenta con diferentes profundidades y en sus alrededores se puede hacer senderismo y apreciar especies de flora y fauna.

Cueva Ojo de Agua en Guapotá, Santander. Foto: Alcaldía Municipal de Guapotá/API.

Un atractivo más es la Cueva Ojo de Agua, situado en la vereda Morario, a 30 minutos del casco urbano.

Allí los viajeros se encuentran con dos pasadizos donde se puede observar hermosas estalactitas y estalagmitas, así como una fuente hídrica. La cueva cuenta con espacios amplios para realizar recorridos. A estos encantos se suman el Pozo Azul y la chorrera Maciegales.

En el corazón del municipio, la iglesia San Cayetano es uno de los principales símbolos de encuentro y tradición, ideal para el turismo religioso. A su alrededor, la vida cotidiana transcurre entre conversaciones, costumbres y una arquitectura sencilla que conserva la esencia de los pueblos santandereanos, en donde es posible disfrutar en medio de sus habitantes.

Este municipio cuenta con oferta hotelera como el centro recreacional Las Orquídeas y el Hostal Guapotá, entre otros lugares en los que los viajeros pueden disfrutar de su estadía.