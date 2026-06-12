El pueblo del Valle, muy cerca de Cali, que cuenta con un ‘cordón gastronómico’ en el que la rellena es imperdible

El departamento del Valle del Cauca es el más poblado del suroccidente de Colombia y se destaca por sus múltiples atractivos. Uno de sus 42 municipios es Candelaria, ubicado a 27 kilómetros de Cali.

La Gobernación del departamento señala que este es un territorio de tierras planas y verdes. Uno de sus corregimientos más conocidos es Juanchito, reconocido por sus rumbeaderos.

“Históricamente, este fue un punto estratégico en el que se formó una revolución musical, cultural y étnica a raíz de la influencia afrodescendiente que llegó a trabajar a este lugar, anteriormente conocido como el Puerto Simons. En el siglo XIX y principios del siglo XX, el río Cauca todavía era navegable y Juanchito era el puerto fluvial de Cali”, señala la entidad.

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Otro de sus corregimientos es Villagorgona, ubicado sobre la vía Candelaria–Cali. En esta zona se destaca el cordón gastronómico con populares platos como la rellena.

“Existen varios establecimientos comerciales dedicados a la preparación de fritangas tradicionales y la lechona. La rellena se ha posicionado en este sitio gracias al toque secreto que, de generación en generación, las abuelas han transmitido. El primer establecimiento en preparar este embutido fue el reconocido Fritangas de Doña María, el cual ha existido durante cinco décadas”, subraya la Alcaldía del municipio.

Otro lugar imperdible es la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en la cabecera municipal.

Casa Hacienda Provenza en Candelaria, Valle del Cauca Foto: Cortesía - Alcaldía de Candelaria, Valle del Cauca / API

“El templo que se encuentra en la actualidad se comenzó a construir en 1951, siendo párroco el presbítero Jesús Santos Villegas Villegas (1950-1965), quien construyó la torre e hizo la casa cural, con la ayuda desinteresada y total de la comunidad candelareña, auxilios del municipio y apoyos especiales del Gobierno nacional”, indica una reseña de la Alcaldía.

“La obra del templo se concluyó con la orientación del padre Gabriel Parra Urrea (1965-1973) y el enlucimiento u obra blanca se realizó bajo la dirección de los sacerdotes Luis Enrique Restrepo, Jorge Fierro, Henry Nieto y Gilberto Sierra”, agrega.

Otro sitio relevante es el malecón turístico Juanchito, construido en 2009. El proyecto nació de un grupo de habitantes del sector, “industriales y comerciantes interesados en la recuperación tanto ambiental como económica y turística de la zona, aprovechando una riqueza tan grande como la cercanía al río Cauca”.

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Se encuentra ubicado al noroccidente de Candelaria y busca “vincular las actividades existentes en el sector de Juanchito, como las recreativas, turísticas e industriales, a partir de la recuperación del espacio público paralelo al río para el desarrollo ordenado del sector, involucrando el tema ambiental y ecosostenible”.