El destino colombiano donde está la Biblia más grande del mundo, mágico lugar para disfrutar de la cultura llanera

Colombia destaca por muchas particularidades que la hacen un destino único. Su diversidad de paisajes, climas y ecosistemas que pasan por playas, montañas andinas, selvas amazónicas, desiertos, llanuras y páramos, lo convierten en el escenario perfecto para todo tipo de viajeros.

Este es el encantador municipio de Casanare reconocido como uno de los mejores para el turismo rural; a cuatro horas de Yopal

A esta riqueza natural se suma un amplio patrimonio cultural e histórico. Sus ciudades y pueblos conservan arquitectura colonial, tradiciones ancestrales, festividades, música y una gastronomía que varía de una región a otra.

La Biblia más grande

Aquí, los viajeros se encuentran con encantos únicos y que muchos desconocen. Por ejemplo, en el departamento de Casanare se aprecia un icónico lugar que vale la pena conocer.

En el cerro Buena Vista del municipio de Yopal, hay un lugar denominado El monte de Jehová, que cuenta con esculturas en piedra en las que plasmaron versículos bíblicos y un monumento representado en una biblia gigante, que es considerada la más grande del mundo.

Esta estructura tiene el versículo de Marcos 12:30: “Amarás, pues, al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas; este es el principal mandamiento”.

Está ubicada en un espacio que permite una panorámica de Yopal y es considerado un lugar de congregación de la iglesia cristiana, que también atrae a turistas interesados en conocer este particular monumento, que tiene unos 20 metros de ancho por 12 de largo, aproximadamente.

El municipio de Casanare que es más antiguo que el descubrimiento de América; está a dos horas de Yopal

Otros sitios de interés

Este lugar se suma a otros sitios de interés que hay en la capital de Casanare, donde los viajeros pueden disfrutar de una deliciosa mamona a la llanera, además de otros platos como los tungos llaneros y el pisillo de carne.

Algunos de los atractivos para visitar son, por ejemplo, el Mirador de la Virgen de Manare, un destino en el que se realizan peregrinaciones y se tiene una buena visual del municipio. Allí es posible hacer senderismo, ciclopaseos y toma de fotografías. Sobre la vía que conduce al mirador se encuentran restaurantes, bares y estaderos, los cuales funcionan principalmente los fines de semana.

Yopal tiene varios encantos para los viajeros. Foto: Foto: Extraída de la página web de la Procuraduría General de la Nación

También se puede conocer el parque temático Historias de Piedra, que se encuentra a unos 30 minutos del casco urbano de Yopal y se puede llegar en bicicleta, caminando o en vehículo. Allí se aprecian esculturas de distinta índole talladas en piedra, mientras se disfruta de la montaña y la naturaleza. Al final del recorrido se llega a un vistoso mirador desde donde se aprecia el río Cravo Sur y Yopal.

El pueblo del Casanare que con su nombre rinde honor a un curandero que, según la tradición oral, hizo parte de su historia

En la ciudad está la Casa de la Cultura, que ofrece clases de baile llanero, cuatro, maracas, bandola, bajo, arpa, joropo artístico, danzas folclóricas, dibujo artístico, instrumentos de banda musical, guitarra y modulación de voz. Allí se realizan eventos que pueden ser apreciados por los viajeros.