Colombia es un destino que les ofrece a los viajeros diversidad de climas. Aunque está ubicada cerca del Ecuador y su temperatura debería ser alta, lo cierto es que por sus tres cordilleras hay regiones como Boyacá, Cundinamarca y Nariño que tienen climas muy frescos, incluso fríos.

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La extensa cadena montañosa, que le da diversidad de alturas al territorio, es una de las características geográficas más distintivas del país y explica su gran variedad de climas.

Así las cosas, ciudades como Tunja, Bogotá, Pasto y muchos municipios de Boyacá, Cundinamarca y Nariño tienen un clima que tiende a ser frío durante la mayor parte del año. Teniendo en cuenta estas condiciones generales del país, la ciudad más fría, según la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, es Tunja.

Su clima frío se debe a una combinación de factores geográficos y climáticos. Por un lado, está a una gran altitud con 2.820 metros sobre el nivel del mar y, por otro, se encuentra sobre una meseta elevada donde el aire frío tiende a acumularse durante la noche, favoreciendo madrugadas muy frías.

La capital boyacense destaca por su riqueza colonial e histórica. Foto: Getty Images

Un factor más es el cielo despejado en época seca, debido a que en las noches con pocas nubes, el suelo pierde calor rápidamente por radiación. Esto hace que la temperatura descienda mucho antes del amanecer, por lo que son comunes las heladas en los alrededores.

Otro aspecto que incide en sus temperaturas bajas son las montañas cercanas que ayudan a retener el aire frío en las zonas bajas del altiplano, intensificando el frío en la noche.

Aunque ciudades como Bogotá y Pasto también están a gran altura, Tunja suele tener una temperatura media anual ligeramente menor y registra con mayor frecuencia las temperaturas mínimas más bajas entre las capitales departamentales.

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¿Qué se puede hacer en esta ciudad?

En la capital boyacense hay diversos planes para hacer. Este es un destino ideal para los amantes del turismo religioso, pues allí se encuentran 14 iglesias que son verdaderas joyas arquitectónicas de la colonia.

De igual forma, recorrer el centro histórico es un imperdible, pues este espacio fue declarado Monumento Nacional por su belleza arquitectónica, donde se aprecian no solo grandes casonas, sino imponentes iglesias del siglo XVI, precisa el portal oficial de turismo Colombia Travel.

El centro histórico y de arquitectura colonial es uno de los principales atractivos para conocer en Tunja. Foto: Getty Images

Otras actividades son visitar sus museos, lugares donde es posible explorar tanto la historia como la cultura de la región, y visitar el Puente de Boyacá, escenario donde se encuentran varios lugares de relevancia histórica que son testigos de la Batalla de Boyacá, acontecimiento que le dio la libertad al país.

Así mismo, los amantes de deportes de aventura pueden practicar ciclismo, rappel, parapente, escalada y espeleología, entre otras actividades.

A esto se suma su gastronomía, pues los viajeros pueden deleitarse con preparaciones tales como el cocido boyacense, el cuchuco de trigo con espinazo, el mute, la changua, las arepas boyacenses, almojábanas, amasijos y postres tradicionales.

Así las cosas, esta combinación de aventura, naturaleza, cultura, platos típicos e historia hace que Tunja sea un lugar ideal para conocer y disfrutar de su clima frío.