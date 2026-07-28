La gastronomía de Boyacá es uno de los grandes atractivos que tiene este destino, pues representa la historia, identidad y tradiciones de una región con una fuerte herencia indígena y campesina.

Tres pueblos de Boyacá para unos días de vacaciones: termales, cascadas y páramos en la lista de atractivos

Sus platos conservan conocimientos transmitidos durante generaciones y se caracterizan porque aprovechan los productos agrícolas propios de la tierra, como la papa, el maíz, el trigo y las habas, entre otros.

Además, la cocina boyacense se ha convertido en un símbolo cultural y turístico. Preparaciones como el cocido boyacense, el cuchuco, la gallina criolla, las arepas y los amasijos permiten conocer la forma de vida de sus habitantes y su forma tradicional de preparar los alimentos.

Uno de los platos que resulta imperdible de probar en un viaje por esta región es la gallina criolla, y se dice que uno de los municipios donde mejor la preparan es en Sáchica, un pueblo ubicado muy cerca de Villa de Leyva, a solo 15 minutos.

La gallina criolla es uno de los platos tradicionales en Sáchica, Boyacá. Foto: A.P.I.

Esta es una tradición, pues muchas familias del municipio han preparado esta delicia durante décadas, transmitiendo las recetas y las técnicas de cocción de generación en generación.

Quienes conocen sobre el tema aseguran que en Sáchica es común cocinar la gallina a fuego lento hasta lograr un caldo muy sabroso y una carne tierna. Generalmente, se acompaña con papa, arroz, arepa o pan de maíz y ají casero.

A 45 minutos de Villa de Leyva, el pequeño pueblo para deleitarse comiendo almojábanas, mantecadas, milhojas y otras delicias

Dado que este es uno de los platos emblemáticos del municipio, una buena cantidad de restaurantes lo ofrecen como su especialidad. Esa competencia ha contribuido a consolidar la reputación gastronómica de Sáchica.

¿Qué planes hacer en Sáchica?

Además de ofrecer una rica gastronomía, este municipio boyacense destaca por su oferta de turismo religioso, en donde es posible apreciar templos y monasterios católicos, que se caracterizan por una arquitectura de estilo colonial.

Parque de dinosaurios Gondava en Sáchica, Boyacá Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

Información del Sistema de Información Turística Regional de Boyacá (Situr) indica que además Sáchica ofrece atractivos culturales, históricos y naturales para sus visitantes. Por ejemplo, en sus alrededores se pueden apreciar petroglifos y pinturas rupestres al aire libre, mientras que el parque temático Gondava sorprende con sus réplicas de dinosaurios a escala real. También destacan lugares como el sendero de peregrinación del Monte Calvario y el pozo termal ubicado en la vía hacia Villa de Leyva.

La riqueza cultural de este destino boyacense también se refleja en sus celebraciones tradicionales, entre ellas el Festival de Música Sacra, la representación en vivo de la Semana Santa, la Danza de la Chicha y el Reinado de la Cebolla.

A estos encantos se suman sus aguas termales a las que se les atribuyen propiedades curativas para los músculos y la piel gracias a su composición mineral. En el caso de Sáchica, se dice que son fuente de hierro, bicarbonatos y sulfatos.