Dos teatros de la Amazonía brasileña entran al Patrimonio Mundial de la Unesco

Los teatros de la Paz y Amazonas, ubicados respectivamente en las ciudades amazónicas brasileñas de Belém y Manaos, fueron incluidos en el Patrimonio Mundial de la Unesco.

El comité de esta agencia de la ONU encargado de la decisión, reunido hasta el miércoles en la ciudad surcoreana de Busan, destacó que ambos teatros son un legado de la “edad de oro” que vivió la región amazónica gracias a la fiebre del caucho entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.

“Fueron diseñados como símbolos de ambición política”, dijo la Unesco al anunciar la inclusión de estos edificios inspirados en la arquitectura francesa en el Patrimonio Mundial.

El reconocimiento también cobija a la Plaza de la República y al Largo de São Sebastião, dos plazas públicas ubicadas frente a estos teatros en Belém y Manaos, respectivamente.

Inaugurado en 1878, el Teatro de la Paz “afirmó el papel estratégico de la ciudad de Belém como puerto y capital del estado” de Pará, detalló la Unesco.

Colombia avanza hacia la consolidación de su primer Geoparque Mundial Unesco

La ciudad de 1,4 millones de habitantes sigue siendo un importante puerto fluvial y acogió el año pasado la COP30, la mayor reunión de la ONU sobre cambio climático.

Por su parte, el Teatro Amazonas abrió sus puertas unos años más tarde, en 1896, y “expresó la riqueza y el prestigio de la futura capital de la Amazonía”.

Los teatros son un legado de la “edad de oro” que vivió la región amazónica gracias a la fiebre del caucho. Foto: Getty Images

El imponente edificio neorrenacentista sirvió de locación para la película Fitzcarraldo (1982), del director alemán Werner Herzog.

La fiebre del caucho (1879-1912) trajo una riqueza sin precedentes a la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo. Sin embargo, historiadores también apuntan que el trabajo forzado diezmó las poblaciones indígenas de la región en este periodo.

Las playas francesas que fueron declaradas patrimonio de la humanidad por la Unesco

Las playas del Desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial también fueron inscritas este domingo en el Patrimonio Mundial de la Unesco durante una reunión de esta agencia de la ONU en Corea del Sur.

Esos 80 km de costas del noroeste de Francia donde el 6 de junio de 1944 desembarcaron las tropas aliadas fueron escenario de una batalla decisiva para liberar a Europa del nazismo y poner fin al conflicto.

Estas playas “están directamente y materialmente asociadas al desembarco (...) que desempeñó un papel decisivo en la liberación de la Europa occidental de la ocupación nazi”, dijo una representante del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) de la Unesco, durante la sesión en Busan, en Corea del Sur.

Así es el pueblo antioqueño apodado ‘el más bello relicario de la colonia’, un gran tesoro histórico

Este conjunto de sitios “conmemora simbólicamente el inmenso sacrificio humano que se hizo para derrocar una ocupación autoritaria”, añadió.

La candidatura abarcaba las cinco playas del Desembarco conocidas por sus nombres en clave Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword, y otros puntos asociados a ese hecho histórico en la zona.

*Con información de AFP.