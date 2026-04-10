Así es el pueblo antioqueño apodado ‘el más bello relicario de la colonia’, un gran tesoro histórico

En el occidente de Antioquia se encuentra uno de los destinos con más historia y riqueza colonial del departamento, que les ofrece a los viajeros una serie de encantos que vale la pena conocer.

El pueblo del occidente antioqueño, reconocido por su belleza natural y su larga historia, es ideal para el turismo de naturaleza

Se trata de Santa Fe de Antioquia, que se consolidó como una de las primeras fundaciones españolas en el territorio y le dio nombre al departamento, según el portal oficial Corregimientos de Antioquia. También fue la primera capital civil, por más de 250 años, hasta que en 1826 Medellín ocupó ese lugar.

Precisamente por esa importancia histórica y cultural, a este pueblo se le conoce como ‘La ciudad madre’ y se ha consolidado como un destino de interés por su cultura, que tiene una gran relación con el turismo religioso, así como con el cine y la música.

Santa Fe de Antioquia es uno de los pueblos patrimonio de Colombia y un destino religioso imperdible. Foto: Getty Images

Allí se realiza todos los años el Festival de Cine, un encuentro cultural que les permite a propios y extraños disfrutar del séptimo arte con producciones foráneas y locales, en espacios públicos y con acceso libre.

De igual forma, la música es protagonista, pues se celebra el Festival Nacional Antioquia le canta a Colombia, reconociendo el talento de los intérpretes y la importancia de los ritmos andinos.

El municipio del occidente de Antioquia que es conocido como el ‘mirador’, un acogedor destino con riqueza natural y larga historia

La arquitectura de la época colonial con que fue construida y que aún hoy conserva hace de esta población de calles empedradas un Monumento Nacional, hoy Bien de Interés Cultural (BIC), declarado así en 1960 por su riqueza histórica, cultural, sus casas e imponentes iglesias. Por ello los historiadores la califican como ‘el más bello relicario de la Colonia’ en este departamento.

De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, este pueblo posee siete iglesias y una gran cantidad de casas de los siglos XVI, XVII y XVIII.

El Puente de Occidente, uno de los atractivos para visitar en Santa Fe de Antioquia. Foto: Colprensa

Algunos de los sitios que vale la pena conocer si se está de paseo por este municipio del occidente antioqueño son, entre otros, la Plaza Mayor Simón Bolívar, el Museo del presidente Juan del Corral, el Museo de Arte Religioso Francisco Cristóbal Toro, las joyerías de filigrana, el Puente de Occidente y el mercado de frutas, dulces, artesanías y comidas tradicionales. Sin duda, una experiencia única para no perderse.

Un poco de historia

Corregimientos de Antioquia indica que este municipio fue fundado el 4 de diciembre de 1541 por el conquistador Jorge Robledo, en el valle de Ebéjico. El asentamiento se dio debido a la exploración y posterior explotación de oro del territorio.

Aunque los seguidores de Robledo buscaron asentarse primero en Frontino, la resistencia de la población indígena los llevó a hacerlo en otro lugar, razón por la cual, durante un tiempo, el actual Frontino fue conocido como ‘Antioquia La Vieja’.