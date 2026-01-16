Turismo

El municipio del occidente de Antioquia que es conocido como el ‘mirador’, un acogedor destino con riqueza natural y larga historia

Se encuentra ubicado a 96 kilómetros de Medellín.

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 11:21 p. m.
Quebrada La Puria en Anzá, Antioquia.
El departamento de Antioquia está integrado por nueve subregiones. Una de ellases la occidente.

Esta zona es destacada por su riqueza histórica y sitios de gran belleza natural como el Páramo de Frontino y los parques naturales nacionales de Las Orquídeas y Paramillo.

Entre los municipios de esta subregión del departamento está Anzá, ubicado a 96 kilómetros de Medellín, a dos horas y 48 minutos de trayecto en vehículo.

“Esta población está rodeada de exuberante naturaleza, en pleno bosque seco tropical. Es rica en aguas limpias y cristalinas para tomar frescos baños, gracias a su agradable clima cálido”, según señala el portal de turismo Antioquia Travel.

El pequeño pueblo antioqueño reconocido por su tradición lechera y su clima frío, un acogedor destino a tres horas de Medellín

Anzá también es reconocido como un municipio agrícola y ganadero y con herencia de su historia indígena y colonial.

Historia

La Gobernación de Antioquia señala que el territorio donde está ubicado el municipio fue habitado por los indígenas curumé.

“Se puede considerar como uno de municipios más antiguos del departamento y uno de los de mayor extensión. Más de seis municipios de la actualidad estuvieron en su territorio”, destaca la entidad.

Anzá
Anzá es uno de los destinos para visitar en el occidente de Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

A mediados del siglo XVI se llevó a cabo la fundación de un caserío con el nombre de La Fragua debido a que se encontró en aquel sitio una fragua establecida por los aborígenes con el fin de facilitar la acción de ponerle herraduras a sus caballos.

En 1813, Anzá fue erigido como municipio. Recibió este nombre en honor al acique Anzá, el cual habitó en este territorio, según Comfenalco Antioquia

Atractivos

Uno de los principales atractivos de Anzá es la cascada Torito, la cual está ubicada a cinco kilómetros de la cabecera municipal en la quebrada La Quiná. “Tiene un caída de agua de casi 20 metros. En este lugar podrá tomar baños, pescar y realizar camping”, señala Antioquia Travel.

Los miradores al río Cauca también son destacados. En ellos se puede disfrutar del paisaje que regala el río Cauca, “conectar con la naturaleza y disfrutar de una suave brisa”.

Así es uno de los municipios más fríos del suroeste antioqueño, un rincón turístico ideal para el ecoturismo

Otra actividad de esparcimiento relevante es el senderismo, el cual se puede realizar en diferentes senderos ubicados alrededor de la cabecera municipal. Algunos de ellos son caminos de herraduras y rieles, ideales para divertirse y tomar aire.

La pesca deportiva es otra alternativa para disfrutar de Anzá. Se puede llevar a cabo en las diferentes quebradas que hay en el municipio.

Finalmente, la reserva forestal Corredor de las Alegrías es otro sitio imperdible. “Es una zona forestal ubicada entre los municipios de Anzá, Caicedo y Santa Fe de Antioquia con 10.086 hectáreas boscosas que protegen más de 300 diferentes especies de animales”, subraya el portal de turismo antioqueño.

