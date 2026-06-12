Festival de Tunas: conozca la programación que llenará de música, cultura y tradición a La Vega

La Vega, Cundinamarca, se prepara para vivir uno de los eventos culturales más representativos y tradicionales del departamento: El Trigésimo Festival Departamental de Tunas, una edición histórica que celebra tres décadas de música, alegría, encuentro cultural y tradiciones que han convertido a este certamen en un referente nacional.

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Del 12 al 15 de junio, el municipio abrirá sus puertas a miles de visitantes provenientes de diferentes regiones del país, quienes podrán disfrutar de una programación que integra el talento de las tunas universitarias, espectáculos musicales, actividades culturales y una amplia oferta turística que hace de La Vega uno de los destinos más atractivos de Cundinamarca.

Las tunas, protagonistas de la celebración

El corazón del festival será, como cada año, la participación de las agrupaciones tunantes, protagonistas de una tradición musical que combina historia, cultura y hermandad.

Para esta edición especial competirán 16 tunas, distribuidas en 8 para la Categoría A y 8 para la Categoría B, las cuales realizarán diferentes presentaciones y pruebas artísticas ante los jurados calificadores, demostrando su talento, creatividad, interpretación musical y puesta en escena.

La Laguna del Tabacal es uno de los atractivos para conocer en La Vega, Cundinamarca. Foto: Cortesía Alcaldía de La Vega

Además, el festival contará con la participación internacional de la Tuna del Distrito Universitario de Michoacán (México), agrupación invitada que enriquecerá el intercambio cultural y fortalecerá los lazos de fraternidad que caracterizan este importante encuentro.

Durante los cuatro días de celebración, propios y visitantes podrán disfrutar de una variada agenda que incluye:

Tardes culturales.

Desfile inaugural de tunas.

Tradicional callejoneada por las principales calles del municipio.

Presentaciones musicales

Actividades para toda la familia.

Festival de Tunas en La Vega, Cundinamarca Foto: Alcaldía de La Vega

Cada una de estas actividades permitirá a los asistentes vivir de cerca la esencia de la tradición tunante, conocer su historia y disfrutar del talento de agrupaciones provenientes de diferentes lugares del país e invitados internacionales.

Como complemento a la programación cultural, el festival contará con una destacada agenda artística que reunirá a reconocidos exponentes de diferentes géneros musicales, brindando espacios de entretenimiento para públicos de todas las edades.

La programación musical incluye las presentaciones de:

El Andariego – sábado 13 de junio.

Taxi Orquesta – sábado 13 de junio.

Jean Carlos Centeno – domingo 14 de junio.

Las Estrellas Orquesta – domingo 14 de junio.

Andrés Franco “El Agropecuario” – lunes 15 de junio.

En La Vega hay varios ríos que se pueden visitar. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Estos artistas harán parte de una gran celebración que busca fortalecer la identidad cultural del municipio y consolidar el festival como uno de los eventos más importantes del calendario turístico de la región.

Una oportunidad para descubrir La Vega

El Festival Departamental de Tunas es también una invitación para conocer y disfrutar de los múltiples atractivos turísticos que ofrece La Vega.

Quienes visiten el municipio podrán recorrer escenarios naturales de gran belleza, disfrutar de experiencias de turismo rural y descubrir la riqueza ambiental que caracteriza este territorio.

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Durante su estadía, los visitantes podrán conocer destinos emblemáticos como el Parque Ecológico Laguna El Tabacal, realizar actividades de aviturismo, senderismo y turismo de naturaleza, así como degustar la gastronomía típica local, reconocida por su diversidad y tradición.

El festival se convierte así en una oportunidad para dinamizar la economía local, apoyar a los emprendedores y promover el patrimonio cultural y turístico del municipio.

Con tres décadas de historia, el Trigésimo Festival Departamental de Tunas promete ser una edición inolvidable, en la que la música, la cultura y la tradición serán protagonistas.