¿Un lago flota sobre el Océano Atlántico? Revelan lo que esconde este fenómeno que sorprende a miles

En medio del Atlántico Norte existe un paisaje que, a simple vista, parece desafiar todas las leyes de la naturaleza. Se trata de Sørvágsvatn, un lago ubicado en la isla de Vágar, en las Islas Feroe, que ha cautivado a millones de personas gracias a fotos donde aparenta flotar sobre el océano.

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Sin embargo, la explicación detrás de este fenómeno es mucho más sencilla de los que muchos imaginan. Aunque algunas imágenes muestran el lago como si estuviera suspendido a una enorme altura sobre el Atlántico, en realidad todo se debe a una ilusión óptica.

La combinación entre los acantilados, las pendientes del terreno y el ángulo desde el que se observa crea un efecto visual que engaña fácilmente al ojo humano.

¿Hay un lago en medio del océano? Foto: Getty Images

De acuerdo con información de la oficina de turismo de las Islas Feroe, Sørvágsvatn tiene una superficie cercana a los 3,4 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el lago más grande del archipiélago.

Además, su nivel se encuentra aproximadamente a 30 metros sobre el mar, una diferencia mucho menor de la que aparentan las fotos más famosas del lugar.

Cuando los visitantes cambian de perspectiva aparece Bøsdalafossur, una cascada que conecta las aguas del lago con el Atlántico y deja al descubierto la verdadera diferencia de altura.

Hay una explicación detrás de por qué parece que existiera un lago en medio del océano Atlántico. Foto: Getty Images

Ese recorrido permite entender por qué el paisaje causa tanta confusión entre quienes solo lo conocen a través de imágenes.

El lago también es conocido como Leitisvatn. La diferencia en los nombres responde a las tradiciones de las comunidades cercanas, ya que los habitantes de Sørvágur prefieren llamarlo Sørvágsvatn, mientras que poblaciones vecinas utilizan Leitisvatn.

Para evitar discusiones, algunos simplemente lo llaman “Vatnið”, que significa “el lago” en feroés.

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Otro de sus principales atractivos es Trælanípa, un acantilado de unos 142 metros desde donde se obtiene la fotografía más popular del lugar. Su nombre suele traducirse como “acantilado de los esclavos”, esto debido a una antigua leyenda que afirma que durante la era vikinga eran arrojadas desde allí personas que eran esclavizadas.

No obstante, esta historia forma parte de la tradición oral y no ha sido comprobada históricamente. Hoy, el sitio sigue sorprendiendo a viajeros y fotógrafos de todo el mundo por su espectacular belleza natural.