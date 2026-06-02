El misterioso lago perdido donde los peces parecen desaparecer durante meses y luego reaparecen

En el corazón del valle de San Joaquín, en California, ocurrió algo que desafía la lógica del tiempo: un inmenso cuerpo de agua que se consideraba extinto desde finales del siglo XIX regresó repentinamente para reclamar su territorio.

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El lago Tulare, conocido por muchos como un “lago fantasma”, permaneció completamente seco durante 130 años, transformando lo que antes era un ecosistema acuático en kilómetros de campos de cultivo.

El rastro de un coloso desaparecido

Hubo una época en la que el Tulare no era un mito, sino la masa de agua dulce más imponente al oeste del río Misisipi, tal como señala la investigación de la Universidad Northeastern, encabezado por la investigadora Vivian Underhill.

Su extensión era tan vasta —llegando a medir 160 kilómetros de largo— que por sus aguas navegaban barcos a vapor que transportaban suministros entre ciudades como Bakersfield y Fresno. Para la tribu nativa Tachi Yokut, este lago era su fuente de vida y sustento diario.

Con más de 160 kilómetros de longitud, el lago Tulare llegó a ser una de las principales rutas de transporte de California. Foto: Citizen of the Planet/Universal

Sin embargo, el destino del lago cambió por la intervención humana. A medida que la agricultura crecía, el agua que alimentaba al Tulare fue desviada hacia sistemas de riego.

Sin su fuente de alimentación natural, el gigante comenzó a encogerse poco a poco hasta que, en 1890, desapareció por completo del mapa, dejando tras de sí un paisaje polvoriento y comunidades indígenas desplazadas.

La gran inundación: cuando la naturaleza reclama su lugar

El misterioso regreso del Tulare en 2023 sería el resultado de condiciones climáticas extremas. Tras una serie de tormentas invernales intensas y un deshielo masivo en las montañas de Sierra Nevada (un proceso donde la nieve acumulada se derrite rápidamente y baja hacia las zonas bajas), el agua buscó su antiguo hogar.

La cuenca, que es básicamente un hundimiento natural del terreno, se llenó de nuevo de forma imparable. Aunque hubo intentos previos de inundación en décadas pasadas, ninguno tuvo la magnitud de este renacimiento, que logró cubrir 38.000 hectáreas de terreno que antes eran granjas secas.

El retorno de la vida al espejo de agua

Lo más sorprendente de esta resurrección es la rapidez con la que el ecosistema intentó restaurarse. A medida que el agua ganaba terreno, especies que habían abandonado la región hace más de un siglo empezaron a reaparecer. De pronto, el silencio de los campos fue reemplazado por el sonido de ranas, patos y diversas aves acuáticas que volvieron a colonizar el lago.

Este fenómeno ha sido visto por investigadores como una forma de “reivindicación histórica” de la naturaleza frente a la colonización y la alteración del paisaje original.