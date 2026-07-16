Guía práctica para reciclar en casa: cómo separar correctamente los residuos y evitar los errores más comunes

El cuidado del medioambiente es fundamental para garantizar la supervivencia de las personas y del resto de los seres vivos. Conservar el equilibrio de los ecosistemas y proteger el único planeta habitable del que depende la vida es una responsabilidad compartida entre las generaciones actuales y las futuras.

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Por esto, especialistas insisten en la importancia de adoptar hábitos sostenibles, entre ellos el reciclaje, aunque advierten que no basta con separar los residuos: también es necesario hacerlo de la forma adecuada.

Cada día se generan toneladas de desechos en hogares, comercios e industrias. Una gran parte termina en rellenos sanitarios y, en muchos casos, acaba contaminando ríos, mares y otros espacios naturales. Sin embargo, materiales como el papel, el cartón, el vidrio, el plástico y algunos metales pueden reutilizarse y convertirse en nuevos productos si se clasifican correctamente desde el origen.

En ese sentido, Ecoembes destaca que el reciclaje aporta importantes beneficios tanto para el medioambiente como para la sociedad. Al dar una segunda vida a los materiales, disminuye la necesidad de extraer nuevas materias primas, lo que contribuye a preservar los recursos naturales y proteger los ecosistemas.

Varios materiales pueden tener una segunda vida, lo que disminuye la necesidad de extraer nuevas materias primas. Foto: Getty Images

Esta práctica también reduce el consumo de agua y energía durante los procesos de fabricación, ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y aporta a mitigar los efectos del cambio climático. Además, impulsa la economía circular al permitir que los materiales reciclados se transformen en nuevos productos, prolongando su vida útil.

Asimismo, el reciclaje ayuda a disminuir la contaminación del aire, el agua y el suelo, dado que reduce tanto la extracción de recursos naturales como la actividad industrial necesaria para producir nuevos materiales. De esta manera, favorece un modelo de desarrollo más sostenible y respetuoso con el entorno.

Según explicaron expertos de Nalgene, para reciclar correctamente en casa, lo primero es destinar un espacio con recipientes que faciliten la separación de los residuos. También es fundamental asegurarse de que los envases estén vacíos y limpios antes de depositarlos en el contenedor correspondiente.

Para facilitar la tarea, los residuos deben separarse según el color de la bolsa. La blanca está destinada a materiales reciclables como papel, cartón, plástico, metal y vidrio; la negra, a los desechos que no pueden reciclarse, como pañales, servilletas y envases contaminados; y la verde, a los residuos orgánicos, como restos de alimentos, cáscaras, semillas y huesos.

El reciclaje es una herramienta clave para cuidar el medio ambiente. Foto: Getty Images

Por otra parte, los aparatos electrónicos, las pilas, las bombillas y otros residuos especiales no deben desecharse junto con la basura convencional, sino llevarse a puntos limpios o centros de recolección autorizados.

Del mismo modo, se recomienda reutilizar bolsas plásticas o sustituirlas por aquellas que estén hechas de tela, aprovechar los residuos orgánicos para elaborar compost y evitar verter aceite de cocina por el fregadero; este debe depositarse en los lugares habilitados para su reciclaje.