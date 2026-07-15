La contaminación en Colombia cambió de protagonista: por primera vez ya no lidera la deforestación

Colombia dio un paso en el análisis de su impacto ambiental con la presentación de un estudio que reúne más de tres décadas de datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero. El informe, elaborado por el Ideam, evidencia un cambio en las principales fuentes de emisiones del país, al pasar de la pérdida de bosques al consumo de recursos energéticos.

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Un cambio en la huella contaminante del país

Tradicionalmente, la deforestación era considerada la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Sin embargo, los datos muestran que el sector de la energía pasó a ocupar el primer lugar, al representar el 38,1 % del total de las emisiones. Este comportamiento se atribuye principalmente a actividades como el transporte terrestre y la generación de electricidad.

El transporte y la electricidad impulsan el aumento de las emisiones en Colombia Foto: Getty Images

Según el informe, este cambio es significativo porque “refleja un perfil de emisiones cada vez más asociado a los combustibles fósiles”. Entre tanto, el sector de uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura (LULUCF, por sus siglas en inglés), que incluye la deforestación, pasó a ocupar el segundo lugar, con el 27,4 % del total de las emisiones, y registra “reducciones sostenidas desde 2022”.

¿Qué se está emitiendo?

Para medir el impacto real, los expertos utilizan una unidad denominada CO₂ equivalente, que permite agrupar diferentes gases, como el metano generado por la ganadería o el óxido nitroso proveniente de la agricultura, bajo una misma medida de potencial de calentamiento.

“El nuevo inventario muestra que el país emitió 276,7 millones de toneladas de CO₂ equivalente en 2024 y que el sector energético superó por primera vez al uso del suelo como principal fuente de emisiones”, destaca el Ideam.

Aunque la capacidad del país para absorber estos gases, por ejemplo a través de sus selvas y bosques, aumentó un 253 % desde 1990, este esfuerzo “aún no logra compensar el aumento de las emisiones”, que crecieron un 23 % durante el mismo periodo.

Colombia emitió 276,7 millones de toneladas de CO₂ equivalente durante 2024. Foto: Getty Images

Otros sectores que contribuyen a este total son la agricultura, con un 21 %; el manejo de residuos, con un 9,4 %, y la industria, con un 4,2 %.

Por último, el Ideam señala que las emisiones por tipo de gas se distribuyen así: “CO₂ (64,2 %), CH₄ (30,4 %), N₂O (3,5 %) y gases fluorados HFC, PFC y SF₆ (1,9 %)”.

Datos al alcance de cada municipio

Una de las principales innovaciones de esta investigación es que no se limita a promedios nacionales. Por primera vez, se pone a disposición una herramienta con un “nivel de detalle nunca antes alcanzado: cifras departamentales y municipales”.

Esto permite que cada región consulte sus datos específicos para diseñar planes ambientales ajustados a sus necesidades. La nueva plataforma tecnológica facilita a ciudadanos y gobernantes el acceso a “cifras que permiten entender cuánto emite y cuánto absorbe cada territorio del país”, lo que contribuye a la toma de decisiones basadas en la realidad local de cada zona de Colombia.