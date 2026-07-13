Ideam advirtió cómo estará el clima en Colombia hoy, lunes festivo 13 de julio de 2026

Para este lunes 13 de julio de 2026, día festivo en conmemoración del Día de la Virgen de Chiquinquirá, los expertos en meteorología del Ideam han analizado diversos datos satelitales y modelos numéricos para anticipar cómo se comportará el tiempo en el territorio nacional.

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Si tiene planes de viaje o descanso por el festivo, es importante que conozca las condiciones previstas para que las lluvias o el sol no lo tomen por sorpresa.

Un amanecer pasado por agua en el occidente y centro

Durante las primeras horas del día y el transcurso de la mañana, se espera que las nubes descarguen precipitaciones (que es el término técnico para referirse a cualquier forma de agua que cae de las nubes, como la lluvia) especialmente en la región del Pacífico y zonas de la región Andina.

El Ideam prevé precipitaciones desde temprano en varios departamentos del occidente y centro del país. Foto: Ideam

Departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño verán una actividad lluviosa más marcada. Asimismo, en el corazón del país, regiones montañosas de Antioquia, los Santanderes, Boyacá y Cundinamarca podrían iniciar el lunes con cielos nublados y lloviznas intermitentes.

Cambios en la tarde y noche: la lluvia se traslada al oriente

A medida que avance la jornada festiva, el panorama meteorológico mostrará variaciones. Mientras que en algunas zonas del Caribe y la Amazonía se mantendrán condiciones variables, hacia el final del día se prevé un aumento de la humedad en la Orinoquía.

Las lluvias se desplazarán hacia la Orinoquía durante la tarde y la noche del lunes festivo. Foto: Ideam

Esto significa que departamentos como Meta, Casanare y Arauca tienen una mayor probabilidad de registrar lluvias hacia el cierre de la tarde y entrada la noche. En el Pacífico, la intensidad de las aguas podría persistir, por lo que se recomienda precaución a quienes se encuentren en estas áreas costeras.

Ojo a las alertas: entre el riesgo de lodo y el peligro de fuego

A pesar de ser un día de descanso, las autoridades ambientales mantienen un monitoreo constante. Es fundamental señalar que, según el último reporte técnico procesado a las 16:00 HLC del 12 de julio, el país inicia este lunes con dos riesgos opuestos pero igualmente importantes:

Con corte al 12 de julio, el Ideam reportó riesgos por deslizamientos, incendios y crecientes. Foto: Ideam

Riesgo de deslizamientos: Se ha emitido una amenaza (posibilidad de que ocurra un evento dañino) por movimientos de tierra en 257 municipios. La mayor preocupación se centra en las zonas de montaña de la región Andina y el Pacífico, donde el exceso de agua en los suelos puede causar derrumbes. Chocó, Casanare y Boyacá son algunos de los puntos con mayor vigilancia.

Alertas por incendios: Curiosamente, mientras unas zonas se inundan, otras están tan secas que el pasto y los árboles pueden arder fácilmente. Hay 259 municipios bajo aviso por posibles incendios forestales, con una alerta roja especialmente crítica en Tolima, Cundinamarca y Atlántico.

Niveles de los ríos: Existen 159 alertas hidrológicas activas. Esto es básicamente un aviso de que el nivel de los ríos y sus afluentes está cambiando y podría haber desbordamientos en zonas bajas.

Recomendaciones finales

Desde el Ideam sugieren a quienes viven cerca de ríos o en laderas estar muy atentos a cualquier cambio repentino en el entorno y seguir las indicaciones de los organismos de socorro para disfrutar de un festivo seguro.