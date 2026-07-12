Si está de puente festivo, prepárese: así estará el clima este domingo 12 de julio

Aprovechado el puente festivo, hay quienes decidieron tomarse un descanso y viajar a otras zonas del país. Sin embargo, en las últimas horas, la lluvia no ha cesado en algunas regiones.

Precisamente, el reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé que este domingo, 12 de julio, continuarán las lluvias en gran parte del país.

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En tal sentido, según el Ideam, la mayor incidencia de lluvias para este domingo, se pronostica en el centro y norte de la región Pacífica, en sectores del centro y sur de la región Caribe y amplias zonas de la Orinoquía y la Amazonía.

Entre tanto, en la región Andina, según el Ideam, las precipitaciones serán más frecuentes en áreas montañosas durante la mañana y la tarde.

A propósito, desde esa entidad advirtieron que la intensidad de las lluvias este domingo, 12 de julio, podría ser superior a las registradas este sábado. Se prevé que sean más fuertes en unas zonas que en otras.

“En general, la intensidad de las lluvias será superior a la registrada el sábado, con acumulados importantes de manera localizada. Las lluvias más fuertes se esperan en sectores de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, la Sierra Nevada de Santa Marta, Chocó, Valle del Cauca y los piedemontes de la Orinoquía y la Amazonía. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias intermitentes durante todo el día", concluyó el Ideam sobre su pronóstico del clima para este domingo, 12 de julio.

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A continuación, el Ideam entrega unas recomendaciones ante alertas por deslizamientos: