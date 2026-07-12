Tembló en Colombia durante este domingo de puente festivo: magnitud, epicentro y reporte del SGC

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó esta mañana de domingo, 12 de julio, que tembló en Colombia.
Según el reporte de esa entidad, el sismo se registró siendo las 7:02 a.m., su magnitud fue de 3.8 y el epicentro fue en Mesetas, municipio del departamento del Meta, ubicado en los Llanos Orientales.
Desde el SGC también reportaron que la profundidad de este temblor, fue superficial.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-07-12, 07:02 hora local Magnitud 3.8, Profundidad superficial, Mesetas - Meta, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/lv2KmbBSXe— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) July 12, 2026
Habían pasado pocos minutos y el SGC registró otro sismo este domingo, también en Mesetas. Este se produjo a las 8:14 a. m.
“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-07-12, 08:14 hora local. Magnitud 2.8, profundidad superficial, Mesetas - Meta, Colombia”, informó esa entidad.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-07-12, 08:14 hora local Magnitud 2.8, Profundidad superficial, Mesetas - Meta, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/fuznFKliL2— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) July 12, 2026
Esta noche de sábado, 11 de julio, el SGC también reportó otro sismo que tuvo como epicentro Neiva, Huila.
“Evento sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-07-11, 22:58 hora local. Magnitud 3.0, profundidad superficial, Neiva - Huila, Colombia”, fue el breve reporte del SGC ayer sábado.
Desde el SGC destacan en su página web que Colombia se encuentra ubicada en una zona geológica compleja, influenciada por la unión y actividad de las placas tectónicas Suramericana, Nazca y Caribe, y al interior por múltiples falla geológicas como la de Romeral y la falla del Piedemonte Llanero.
“Desde 1997, el país cuenta con el estudio de zonificación de la amenaza sísmica, que divide el territorio en tres tipos o niveles de amenaza: alta, media y baja. De igual manera, con base en este estudio, se generó el primer Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR 98, que fue actualizado en 2010″, agregan.
Así mismo, desde esa entidad resaltan que, aunque no se conozca el detalle de cómo, cuándo y dónde será el próximo temblor, si se puede conocer las regiones expuestas a la amenaza sísmica. Es por ello que, según el SGC, es necesario conocer las condiciones de riesgo y tomar medidas de reducción del riesgo y preparación para la respuesta en todos los niveles, empezando por el hogar.
A continuación, algunas recomendaciones del SGC que se deben tomar después de un temblor:
- Verifique su condición física, la de su familia y personas cercanas. Si puede, ayude a las personas que lo requieran y que vea en superficie (no bajo escombros) y espere la ayuda de los organismos de socorro.
- Si aún está en su vivienda y ante sismos fuertes, corte los suministros de gas, energía y agua. Si percibe olor a gas, evite accionar interruptores o encender fósforos, abra ventanas, de aviso a los bomberos y diríjase hacia una zona segura.
- Revise su vivienda en busca de señales de posible colapso o de daño estructural grave, tales como: grietas en paredes, columnas y placas de techo, estructura inclinada, grietas externas en el suelo.
- Si el sismo ha provocado el colapso de estructuras y se tienen indicios de personas atrapadas bajo los escombros, no trate de rescatarlos, puede poner en riesgo su vida y la de otras personas.
- Manténgase informado a través de la radio acerca del estado de su región, daños e instrucciones impartidas por las autoridades.
- Si quedó encerrado, mantenga la calma y busque ventanas u otros medios para indicar que está allí y que requiere ayuda. No improvise vías de evacuación que puedan ser peligrosas. Si tiene posibilidad, comuníquese por medio de mensajes de texto desde su celular, es más efectivo que tratar de llamar, pues las redes estarán colapsadas.
- Si usted está atrapado en los escombros, pero no tiene partes de su cuerpo presionadas, trate de proteger boca y nariz para no inhalar polvo. Trate de buscar salidas o señales que le indiquen una posible ruta de evacuación. Si tiene heridas con hemorragias, haga presión directa sobre la herida con un trozo de ropa o pañuelo. Evite gritar, es poco probable que su voz sea suficiente para que lo escuchen, si tiene un silbato, úselo, o busque elementos metálicos que pueda golpear.
- Si al salir a la calle encuentra postes en el piso y cables eléctricos, tenga cuidado de no tocarlos o moverlos.