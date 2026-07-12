Tembló en Colombia durante este domingo de puente festivo: magnitud, epicentro y reporte del SGC

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó esta mañana de domingo, 12 de julio, que tembló en Colombia.

Temblor en Colombia hoy sábado 11 de julio: esto reportan

Según el reporte de esa entidad, el sismo se registró siendo las 7:02 a.m., su magnitud fue de 3.8 y el epicentro fue en Mesetas, municipio del departamento del Meta, ubicado en los Llanos Orientales.

Desde el SGC también reportaron que la profundidad de este temblor, fue superficial.

Habían pasado pocos minutos y el SGC registró otro sismo este domingo, también en Mesetas. Este se produjo a las 8:14 a. m.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-07-12, 08:14 hora local. Magnitud 2.8, profundidad superficial, Mesetas - Meta, Colombia”, informó esa entidad.

Esta noche de sábado, 11 de julio, el SGC también reportó otro sismo que tuvo como epicentro Neiva, Huila.

“Evento sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-07-11, 22:58 hora local. Magnitud 3.0, profundidad superficial, Neiva - Huila, Colombia”, fue el breve reporte del SGC ayer sábado.

Desde el SGC destacan en su página web que Colombia se encuentra ubicada en una zona geológica compleja, influenciada por la unión y actividad de las placas tectónicas Suramericana, Nazca y Caribe, y al interior por múltiples falla geológicas como la de Romeral y la falla del Piedemonte Llanero.

“Desde 1997, el país cuenta con el estudio de zonificación de la amenaza sísmica, que divide el territorio en tres tipos o niveles de amenaza: alta, media y baja. De igual manera, con base en este estudio, se generó el primer Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR 98, que fue actualizado en 2010″, agregan.

Así mismo, desde esa entidad resaltan que, aunque no se conozca el detalle de cómo, cuándo y dónde será el próximo temblor, si se puede conocer las regiones expuestas a la amenaza sísmica. Es por ello que, según el SGC, es necesario conocer las condiciones de riesgo y tomar medidas de reducción del riesgo y preparación para la respuesta en todos los niveles, empezando por el hogar.

A continuación, algunas recomendaciones del SGC que se deben tomar después de un temblor: