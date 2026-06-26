Temblor en Colombia hoy viernes, 26 de junio: lo sintieron con fuerza en el Valle del Cauca

Esta madrugada de viernes, 26 de junio, tembló en Colombia. El epicentro de este sismo fue el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca.
De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la magnitud de ese sismo en esa población vallecaucana fue de 3.8, con una profundidad superficial.
En cuanto a la hora exacta de ese temblor en Dagua, el SGC informó que se registró a las 3:31 a. m.
En varias poblaciones del Valle del Cauca, algunos internautas reportaron a través de X haber sentido con fuerza ese temblor.
“Se sintió muy fuerte en Calima, El Darién; se sintió fuerte en Tuluá, Valle. Fue muy corto, pero la cama hasta se corrió y justo estaba buscando que mi celular me diera la alerta. Estoy con tanto pánico por lo que pasó en Venezuela, que ahora no sé si vaya a dormir; en Cali norte lo sentí. Un remezón; sí se sintió un poco fuerte al sur de Cali, piso tres; me despertó el temblor aquí en Yumbo; acá en Tuluá, Valle del Cauca, se sintió fuerte”, comentaron algunos internautas sobre el reporte del SGC.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-06-26, 03:31 hora local Magnitud 3.8, Profundidad superficial, Dagua - Valle del Cauca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/PeXzFRbvT8— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) June 26, 2026
Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo
Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.
La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.
Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre:
- En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.
- En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.
- Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.