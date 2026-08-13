Temblor sacudió nuevamente a Colombia este 13 de agosto: el epicentro fue en Chocó y SGC confirmó detalles

En medio de la emergencia provocada por el terremoto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre un nuevo movimiento telúrico registrado durante la mañana de este jueves 13 de agosto.

Nuevo temblor en Colombia este jueves, 13 de agosto: SGC confirmó epicentro y magnitud de la réplica

El reporte generó nuevamente atención entre la población, que permanece alerta ante la posibilidad de nuevas réplicas tras el fuerte sismo registrado días atrás.

Según lo revelado, se trató de un sismo de 4.2, en San José del Palmar, en Chocó.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-13, 09:42 hora local Magnitud 4.2, profundidad 95 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia”, escribió la entidad en su reporte más reciente.

Algunas personas lo reportaron a través de redes sociales, donde manifestaron que sí sintieron dicho movimiento. Es clave apuntar que la mayoría lo reportó en Cali.

El movimiento telúrico registrado recientemente sería correspondiente a una de las réplicas que se han presentado después del terremoto de magnitud 7,4, emergencia que ha dejado personas heridas, fallecidas y desaparecidas.

De acuerdo con las advertencias del Servicio Geológico Colombiano, este tipo de fenómenos puede prolongarse durante días, semanas e incluso meses, sin que sea posible determinar con anticipación cuándo ocurrirán.

Ante este panorama, las autoridades han insistido en la importancia de mantener las medidas de prevención y permanecer atentos frente a la posibilidad de nuevos movimientos. La recomendación cobra especial relevancia mientras continúan las labores de atención en las zonas afectadas.

Durante las últimas horas también se registraron otros movimientos telúricos. Varios sismos fueron reportados durante la noche y la madrugada, aunque debido a su baja magnitud no fueron percibidos por la población.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas donde se presentaron colapsos y afectaciones. Las labores de búsqueda y rescate avanzan contrarreloj, pues cada minuto resulta determinante para intentar encontrar con vida a las personas que aún permanecen bajo los escombros.