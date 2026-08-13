Yahir Acuña: el alcalde de Sincelejo que podría terminar en la cárcel por decisión de la Corte Suprema

Fuentes al interior de la Corte Suprema de Justicia confirmaron a SEMANA que en la Sala de Instrucción estarían listos los votos para definir la situación jurídica del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, investigado en un proceso por el presunto delito de concierto para delinquir agravado por promover grupos al margen de la ley.

Es decir, el alcalde de Sincelejo, la capital de Sucre, podría terminar en la cárcel por decisión de la Corte Suprema, mientras avanza la investigación en su contra relacionada con unos presuntos vínculos con la banda criminal Los Rastrojos Costeños.

¿Excongresista Yahir Acuña hizo parte de grupo criminal antirestitución? Las pruebas que lo vinculan con ‘Los Rastrojos’

El proceso contra Yahir Acuña inició después de que el exparamilitar Juan Manuel Borré Barreto, lo señaló de ser uno de los principales vínculos que habría tenido esa organización criminal con la política. La Corte lo investiga por el fuero que tuvo en su momento como representante a la Cámara en el Congreso.

SEMANA reveló desde julio de 2024, el expediente que tiene el despacho del magistrado César Reyes, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte, contra el excongresista y actual alcalde de Sincelejo, por los posibles vínculos que tuvo con el grupo paramilitar Los Rastrojos.

Los detalles de esa investigación también quedaron al descubierto en medio de una declaración que entregó Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas de Colombia, al despacho del magistrado Reyes en la Corte Suprema. Allí se habría precisado la posible de relación de Acuña con los paramilitares.

El exparamilitar Juan Manuel Borre, quien hizo parte de ese grupo criminal cuando Mancuso mandaba, lanzó varios señalamientos contra Acuña y hasta lo vinculó con un supuesto apoyo millonario para que apoyaran su campaña al Congreso en esa región del país.

Salvatore Mancuso, excomandante de las AUC. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Borré contó entre agosto y noviembre de 2014: “Yahir Acuña, un senador muy reconocido, un cacique político en la Costa, en Sucre, en Bolívar y en Córdoba, y como que ahí se van a dar de cuenta si miran ahí unas restituciones de tierra que fueron asesinados en San Onofre, Sucre, ahí hasta aparecen en la revista Semana del año 2012 que salieron, esos homicidios fueron organizados entre Yahir Acuña con nosotros”.

Este caso también ha venido avanzando en medio de las advertencias que ha hecho el expresidente Juan Manuel Santos, quien reconoció que en Bolívar, Sucre y Cesar, habría un grupo de bandas criminales antirestitución de tierras. Borré también vinculó al alcalde de Sincelejo con esas movidas por supuesto “control político”.