Sincelejo se consolida como la ciudad con menos hurtos a personas en Colombia

Uno de los temas que más preocupan a los colombianos es la seguridad y por eso todos los gobernadores y alcaldes elaboran estrategias para combatir al crimen.

Además, periódicamente se publican las cifras que entrega la Policía Nacional con la finalidad de conocer los índices delincuenciales en cada zona del país.

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En este caso se dieron a conocer las cifras de Sincelejo, Sucre, según las cuales la ciudad sigue consolidándose como una de las más seguras de Colombia.

De acuerdo con la Policía, con corte a junio de 2026, los esfuerzos en materia de seguridad urbana continúan dando frutos en la capital del departamento de Sucre.

Así, Sincelejo se ratifica en el puesto número uno como la ciudad con menos hurtos a personas en todo el territorio colombiano.

Integrantes de la seguridad privada que se encuentra en Sincelejo, Sucre. Foto: Cortesía.

​Los datos muestran un panorama favorable para la estrategia de seguridad liderada por el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña.

Mientras que en el mismo periodo transcurrido de 2025 se registraban 261 hurtos a personas, en lo que va de 2026 la cifra descendió a 191 casos, lo que representa una reducción del 27 %, equivalente a 70 delitos menos.

También se reporta que la frecuencia diaria de hurtos a personas se ubica en 59 casos por cada 100 mil habitantes, una cifra inferior al promedio nacional en Colombia, que alcanza los 294 casos por cada 100 mil habitantes.

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​El impacto de las políticas públicas en Sincelejo resalta con mayor fuerza al compararla con el comportamiento del delito en otras ciudades del país reflejado en el informe.

Mientras que Sincelejo logra mitigar el delito de forma constante, otras capitales muestran repuntes preocupantes en lo que va de 2026: Ibagué con un incremento del 28 %, alcanzando los 2.094 casos, o Pasto, que sube un 30 %, situándose en 3.304 casos.

El contraste es más evidente al revisar el volumen total de las grandes metrópolis, que acumulan 48.144 casos en Bogotá o 5.580 en Cali. No obstante, también estas capitales tienen millones de habitantes.

Las autoridades locales aseguran que estos resultados obedecen al trabajo conjunto que se ha hecho en la región y que combina la ayuda ciudadana.